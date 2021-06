Hønge til TV 2: Afslør kilden til falsk valghistorie

SF's Karsten Hønge mener, at TV 2 bør afsløre, hvem der tippede om den falske historie, der kunne have ændret udfaldet af valget i Grønland

TV 2 bør fortælle, hvem der tippede om den falske historie om den grønlandske toppolitiker Múte Egede, som stationen bragt op til valget i Grønland.

Sådan lyder det fra grønlandsordfører Karsten Hønge fra SF, der er søsterparti til Múte Egedes parti, Inuit Ataqatigiit.

- Jeg kan alene opfordre til, at TV 2 lægger det her på bordet og undskylder over for Grønland. Jeg ved godt, at man som journalister passer meget på sine kilder. Men her må man opveje hensynet til kilderne over for, at man har været inde og blande sig i valget i Grønland. Det er ekstremt alvorligt, siger Karsten Hønge.

Er det ikke et brud med armslængdeprincippet, at du går ind og blander dig i, hvad TV 2 skal gøre?

- Jo, men grunden til, at jeg kan finde på at mene det i den her sag, er, at det kan påvirke Danmarks forhold til Grønland. Her er der så alvorlige ting på spil. Det er derfor, jeg helt ekstraordinært går ind og siger det. Ellers ville jeg selvfølgelig aldrig blande mig, siger Karsten Hønge, som er rystet over TV 2's opførsel i sagen.

Hans holdning er kun blevet bestyrket, efter Ekstra Bladet senest har afdækket, at TV 2 blev advaret om, at netop tippet om, at Múte Egede havde været inhabil i to sager, kunne være plantet af nogen med en skjult agenda.

- Enten har TV 2 været naive idioter eller brikker ondsindet del af et komplot. Hvilken af de to ting, det er, det ved jeg ikke. De kan selv få lov at vælge, lyder det fra Hønge.

Skadeligt for forholdet

Karsten Hønge mener, at TV 2's falske historie kan forvolde stor skade på det i forvejen anspændte forhold mellem Grønland og Danmark.

- Det er en mavepuster til demokratiet i Grønland, at man fra Danmarks side skal forsøge at påvirke valget. Danmark har påvirket så rigeligt ting i Grønland gennem årtierne. Men at man her forsøger at ramme en toppolitiker i Grønland personligt - jeg savner ord, lyder det fra Karsten Hønge, som frygter, sagen kan få store konsekvenser.

- Det her er meget alvorligt. Udover journalistisk, så er det politisk skadeligt for forholdet mellem Danmark og Grønland. Det kunne have fået alvorlige konsekvenser. Måske havde det også. Det gik jo IA godt (partiet vandt valget, og Múte Egede er landsstyreformand, red.), men hvordan var det gået, hvis de ikke havde bragt den?, spørger Karsten Hønge.

Historik spiller ind

Karsten Hønge minder samtidig om, at netop sager om inhabilitet og korruption har fyldt meget i Grønland, og at mange derfor vil tro, det er rigtigt, når TV 2 bringer en falsk historie, som det var tilfældet med Múte Egede.

- Især når vi taler om grønlandsk politik, hvor der har været mange eksempler på, at politikerne ikke kan gå dydens smalle stil, så er det endnu vigtigere at overveje, om man bliver spændt for en vogn, siger Karsten Hønge og uddyber:

- For bare det at antyde i grønlandsk politik at nogen har begået et eller andet, som ikke er efter bogen, så vælger mange at tro på det, fordi der har været så mange eksempler på det.

Hos Tv 2 ønsker man ikke at kommentere Karstens Hønges udtalelser og henviser til de bemærkninger, som nyhedsdirektør, Ulla Pors, tidligere har givet i sagen.

- Jeg ønsker ikke at kommentere på vores kilder. Jeg vil sige, at generelt kan man jo sagtens få et tip fra en kilde, der har interesser. Man skal bare undersøge det ordentligt og få kommentarer på det. Det er det, der ikke er sket her. Vi har lavet en kæmpe fejl i den sammenhæng, sagde Ulla Pors forleden.