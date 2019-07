Hormuz-strædet: Britisk super-krigsskib ankommet

Et af verdens mest avancerede krigsskibe ankom i weekenden til det uroprægede Hormuz-stræde.

Detroyeren HMS Duncan Type 45 skal sammen med fregatten HMS Montrose patruljere i området og beskytte britiske handelsskibe.

HMS Duncan ankomst kommer i kølvandet på den eskalerende konflikt i området, der bunder i en atomaftale fra 2015, som først USA og senere Iran har trukket sig fra.

Efterfølgende har amerikanerne indført sanktioner mod Iran, og Iran har blandt andet svaret igen ved at beslaglægge en britisk olietanker.

Den 152 meter lange destroyer er blandt andet udstyret med Sea Viper missiler, der kan ramme bevægelige mål på en afstand på op til 112 kilometer.

Og den britiske flåde (Royal Navy) har da også de helt store ord fremme, når de skal beskrive den:

– Type 45 er blandt de mest avancerede krigsskibe nogensinde bygget. De er velegnet til en lang række opgaver. Fra at jage pirater til at forsvare flåden mod luftangreb eller yde humanitær hjælp.

– Type 45 er rygraden i den britiske flåde.

HMS DUNCAN bliver betegnet som rygraden i den britiske flåde. FOTO: LPhot Paul Hall/Royal Navy /Nato

HMS Duncan kan måske snart få selskab af et dansk krigsskib. Storbritannien har således foreslået, at der skal samles en europæisk ledet mission, der skal skabe en sikker passage gennem Hormuz-strædet.

Både regeringen, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti bakker helt op om et dansk bidrag.

– Regeringen deler bekymringen m.h.t. den maritime sikkerhedssituation i Hormuz-strædet og har gennem de seneste uger været i tæt kontakt med allierede om situationen. For en søfartsnation som Danmark er det afgørende, at vores skibe kan sejle sikkert, siger udenrigsminister Jeppe Kofod(S).

– Jeg hilser den britiske regeringsudmelding om en international maritim sikkerhedsindsats i området velkommen. Indsatsen vil have et stærkt europæisk aftryk. Regeringen ser positivt på et muligt dansk bidrag til en sådan indsats, men det er selvsagt noget, vi skal drøfte med Folketinget, når vi har mere klarhed om de konkrete opgaver og partnere, siger han.

Udenrigsministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at det er for tidligt at sige, hvornår der præcis kan tages en endelig beslutning om et dansk bidrag. Sagen vil typisk først skulle behandles i Udenrigspolitisk Nævn, hvorefter der skal stemmes om det i Folketinget.

HMS Duncan skal efter planen være i området nogle måneder. Skibet kommer fra en opgave i Middelhavet, hvor man blandt andet har samarbejdet med den franske flåde om operationer i Syrien.

HMS DUNCAN Længde: 152,4 m Vægt: 7.500 ton Bredde : 21,2 meter Mandskab: 190 Indsat i drift: 26. september 2013 Kilde: Royal Navy

HMS DUNCAN. FOTO: LPhot Barry Swainsbury/Royal Navy

Iran: Provokerende

Briternes forslag om at indsætte en fælles europæisk flådemission for at patruljere i Hormuz-strædet, møder skarp kritik fra Iran.

En talsmand fra den iranske regering sagde søndag:

– Vi har hørt, at de (europæiske lande, red.) har i sinde at sende en europæisk flåde til Den Persiske Golf, siger talsmand Ali Rabiei ifølge det iranske nyhedsbureau ISNA.

Ali Rabiei tilføjer, at det i sig selv er en fjendtlig besked.

– Det er provokerende og vil øge spændingen, siger talsmanden.