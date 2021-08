Hovedparten af danske soldaters afghanske tolke er evakueret

Størstedelen af de personer, der har ansøgt om at komme til Danmark i forbindelse med den politiske aftale om at evakuere afghanske tolke, der har samarbejdet med danske soldater i Afghanistan, er evakueret og landet i København.

Det oplyser forsvarsminister Trine Bramsen (S) fredag.

- Hovedparten af tolkene er landet i Københavns Lufthavn. Det er cirka 30 personer, som er vurderet at have tolket for danske soldater, siger hun.

- Siden weekenden er der kommet mere end 250 ansøgninger gennem tolkeaftalen. Men det er de 30, der på nuværende tidspunkt vurderes at have samarbejdet med danske soldater.

De resterendes sager er blevet vurderet til ikke at være omfattet af den gældende ordning for tolke, der har samarbejdet med danske soldater.

Nogle er blevet afvist, mens andre er sendt til vurdering i Udenrigsministeriet for at se, om de på anden vis har arbejdet for Danmark eller på anden måde har kvalificeret sig til at blive evakueret.

Ud over tolkene evakueres også andre fra Afghanistan til Danmark - eksempelvis personer, der har arbejdet på den danske ambassade.

Ifølge Trine Bramsen har man kunne se den hurtigt eskalerende situation i Afghanistan på antallet af ansøgninger gennem tolkeordningen.

- Der var ganske få ansøgninger, da vi gik ud af juli. Siden weekenden er der kommet 250 ansøgninger. Der sidder folk i døgndrift og behandler ansøgningerne, siger forsvarsministeren.

- Derfor også en opfordring: Hvis man er tolk og har samarbejdet med det danske forsvar og danske soldater, så skal man søge. Og man skal søge nu. For der er en begrænset tidsperiode for, hvor længe vi kan blive ved med at evakuere. Hvis man ikke søger, kan vi ikke hjælpe.

Forsvarsministeriet modtager stadig ansøgninger om evakueringer, så antallet af tolke, der skal hentes ud, kan vokse. Men for nuværende er størstedelen hentet ud af Afghanistan.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fortæller fredag, at der er forlydender om, at det er meget svært at komme ind i lufthavnen i Kabul.

- Situationen er enormt udfordrende, siger han fredag.