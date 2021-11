Hovedrolle i mink-massakren: - Villig til at gå længere

Fødevareminister Mogens Jensen skulle lægge sig ned og rulle sig, og ifølge Justitsministeriet fik hun fjernet en central sætning i de tumultariske timer, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev truffet.

Der er med mindre ord nok at tage fat på for Minkkommissionen, når dens medlemmer torsdag morgen skal udspørge Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, som i takt med, at sagen oprulles, indtager en helt central rolle. Måske endda en hovedrolle - det vil tiden vise.

Kommissionen har da også afsat hele dagen til seancen med Barbara Bertelsen, og ingen andre embedsmænd skal afhøres denne dag i på Retten på Frederiksberg.

Landskendt for mink og sms

Helt usædvanligt for de ansatte på Slotsholmen i København er Statsministeriets øverste embedsmand på få uger blevet landskendt.

Normalt lever og trives embedsmændene bedst med en skyggetilværelse udenfor rampelyset, men Barbara Bertelsens ageren har i den seneste presset hende frem på scenen.

Det skyldes dels den sms-storm, Barbara Bertelsen i november 2020 bombaderede hendes pendant i Fødevareministeriet med, Henrik Studsgaard, samt den opsigtsvækkende rådgivning om sletning af sms'er, hun i sommeren 2020 gav statsminister Mette Frederiksen.

Ekstraordinært magtfuld

Både forløbet i minksagen og forløbet omkring nedlukningen af Danmark under corona er begge tydelige beviser på, at Barbara Bertelsens magt er enorm.

Det forklarer forklarer lektor i statskundskab Caroline Howard Grøn fra Københavns Universitet.

- Barbara Bertelsen er departementschef for Statsministeriet i en regering, som er meget centraliseret, så det gør hende ekstraordinært magtfuld, siger Caroline Howard Grøn, der har forsket i forholdet mellem embedsmænd og politikere.

Caroline Howard Grøn henviser til, at Mette Frederiksen fra start har oprustet Statsministeriet, som tydeligt styrede slagets gang under coronanedlukningen og minksagen.

- Jeg er ikke bange for at sige, at vi har et stærkere Statsministerium nu, end man har haft i meget, meget lang tid. Det har hele tiden været Mette Frederiksens ambition, siger Caroline Howard Grøn.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger på pressemøde, at Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, rådgav hende til at slette sms-beskeder automatisk. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mettes drømme-departementschef

Hun beskriver samtidig, at Barbara Bertelsens generation af departementschefer er villige til at gå længere for at føre sin ministers politik ud i livet end sine forgængere på posten.

- Jeg tror i høj grad, at Barbara Bertelsen ser det som sin kerneopgave at understøtte den minister, hun nu engang betjener, så ministeren kan realisere sin politik, og hun er også villig til at gå længere ad den bane end dem, vi før har set.

Samtidig påpeger hun, at Barbara Bertelsen er præcis, som Mette Frederiksen vil have.

- Mette Frederiksen vil gerne have en departementschef, som kan det, som Barbara Bertelsen kan. Hvis du følger Mette Frederiksens karriere rundt i centraladministrationen, så har der været nogle ret heftige interne opgør med embedsværket, som ikke mener har betjent hende, som hun gerne ville have det.

Ekspert: Risiko for fejl

Caroline Howard Grøn peger her på, at det netop også er det, der er blevet efterspurgt fra politisk hold, og at det ikke nødvendigvis er et problem:

- Embedsværket må godt bidrage til at sikre, at en minister kan udføre sin politik succesfuldt. Det skal bare være det samme, uanset hvem der er minister.

Risikoen ved at placere så stor en magt hos få personer i toppen af Statsministeriet er, forklarer Caroline Howard Grøn, at det kan gå ud over fagligheden i de store beslutninger.

- Hvis man centrerer magten hos meget få mennesker, så kan de træffe meget hurtige beslutninger. Jeg er sikker på, at både Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen har en overordentlig stor arbejdskapacitet, men der er trods alt grænser for, meget et enkelt menneske kan kapere, siger hun og uddyber:

- Hvis man har nogle eksperter, som sidder i Fødevarestyrelsen, og man afkobler beslutningsproceserne fra dem, så risikerer man at træffe beslutninger, som ikke er fagligt holdbare.

Ekstra Bladet har i forbindelse med denne artikel forsøgt at få en kommentar fra Barbara Bertelsen via hendes bisidder, Jens Rostock-Jensen, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Da Ekstra Bladet onsdag morgen træffer Barbara Bertelsen, ønsker hun ikke at udtale sig:

- Jeg ser frem til at afgive min forklaring for kommissionen, og det er der, jeg kommer til at sige det, jeg har at sige, lød det, inden departementschefen satte sig ind i en bil og kørte væk.