Hovedrysten over Mettes plan: - Det er ikke muligt

Når Mette Frederiksen i morgen sætter sig til bords med Østrigs kansler, Sebastian Kurz, og Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, er målet at få flere vacciner til Danmark.

Før afrejsen åbnede Mette Frederiksen blandt andet for et samarbejde med Israel om vaccinefabrikker.

- Ja, vi taler konkret om, hvordan vi kan øge produktionen af vaccine. Det kan være i et offentligt-privat partnerskab. Bygning af egen kapacitet, vi kan stille til rådighed. Jeg udelukker ikke nogen idéer - heller ikke at opføre fabrikker, lød det tirsdag på et pressemøde.

Ikke muligt

Men etablering af vaccinefabrikker har lange udsigter, mener Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

- Det er ikke muligt på den korte bane. Der er mig bekendt ikke vaccineproduktion i Israel i øjeblikket. Det skal man først have i gang, og dernæst skal man også have en aftale med en patent-indehaver i hus.

Heller ikke på lang sigt mener Kjeld Møller Pedersen, at det giver mening at opføre vaccinefabrikker.

- De skal jo bygges og certificeres, hvilket er en lang proces. Vi er minimum henne sidst på året, før det sker, og der er vi jo alle gennemvaccineret. Skal vi vaccineres igen, kan det blive relevant, men til den tid har vi jo produktionskapacitet fra de store producenter.

- At tro på, at man i år kan forvente øget produktion af vacciner med sådan en aftale, er en misforståelse, siger professoren.

I Israel har man åbnet samfundet igen med hjælp af et grønt vaccinepas, der her fremvises af premierminister Benjamin Netanyahu. Foto: Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har været i kontakt med Israels ambassadør i Danmark, Benny Dagan. Her lyder det, at et vaccinesamarbejde mellem Danmark og Israel er en god idé.

- Jeg mener, at det er en naturlig udvikling, at små lande, der er teknologisk avancerede, som Danmark, Israel og Østrig begynder at samarbejde for at håndtere pandemien.

Han fortæller dog, at der er meget, som skal falde på plads, før der bliver tale om egentlige vaccinefabrikker i enten Danmark eller Israel.

- Det er ikke besluttet, at man vil bygge en vaccinefabrik i Israel eller andre steder. Lederne kigger lige nu på, hvordan man gør det, hvor den skal ligge, og hvordan den bliver opdelt. Det bygger på idéen om, at små lande skal arbejde tættere sammen for at sikre, at der er kapacitet til at udvikle vacciner. Selvfølgelig sammen med den private sektor, siger Benny Dagan

