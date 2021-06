Hovsa: Åbnede for Rwanda ved en fejl

Der var nok en dansker eller to, der løftede øjenbrynet, da Udenrigsministeriet 4. juni åbnede for turistrejser til Rwanda.

Imens der fortsat frarådes rejser til stort set alle lande uden for Europa på grund af corona, blev der pludselig givet grønt lys til rejser til det lille afrikanske land - et land, hvor udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) netop havde præsenteret en samarbejdsaftale med og besøgt under stor mystik.

Men nu viser det sig, at det var en fejl, at der blev givet grønt lys til danskerne om at rejse til Rwanda. Det skriver Berlingske.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye havde netop præsenteret en samarbejdsaftale med Rwanda, da der blev givet grønt lys til rejser til landet. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Tyskland åbnede ikke alligevel

Efter undren fra ekspert og flere politikere, fortæller Erik Brøgger, chef for Borgerservice, nu, at det var en fejl, at der blev åbnet til Rwanda.

Beslutningen blev ifølge Erik Brøgger taget på baggrund af Tysklands beslutning om at åbne for Rwanda - problemet er bare, at tyskerne ikke åbnede for rejser til Rwanda.

- Vi fik at vide fra vores ambassade i Berlin, at Tyskland ikke var bekymret mere og ville åbne for Rwanda. Det viste sig så, at der var sket en misforståelse. Tyskland åbnede ikke for Rwanda alligevel, siger han til Berlingske.

De fastholder åbningen, da han siger, at Rwandas smittetal ikke er så dårlige, og at man ikke vil åbne og lukke 'en svingdør', når først der er meldt noget.

Erik Brøgger understreger overfor Berlingske, at der er sket en fejl i systemet og et kommunikationsbrist et sted mellem den danske ambassade i Berlin og de tyske myndigheder.

Han fortæller, at der ikke er en sammenhæng mellem samarbejdet mellem regeringen og Rwanda.