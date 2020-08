Hun bliver Danmarks yngste ambassadør nogensinde

Anne Marie Engtoft bliver Danmarks nye techambassadør, efter at Casper Klynge stoppede i marts.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

33-årige Anne Marie Engtoft har ifølge Politiken været ansat som spindoktor i Enhedslisten op til valget i 2015. I de seneste tre et halvt år har hun arbejdet for World Economic Forum, der afholder verdensøkonomiske topmøder i Davos i Schweiz.

Posten som Danmarks techambassadør blev oprettet af den tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i 2017. Casper Klynge var den første på posten.

Danmark var samtidig det første land i verden til at udnævne en techambassadør.

Ifølge stillingsopslaget har Udenrigsministeriet blandt andet søgt efter en ambassadør, der har 'indblik i teknologiske og digitale tendenser'. Ambassadøren skal også have et 'bredt og internationalt indblik'.

Anne Marie Engtoft skal arbejde fra Silicon Valley i Californien, USA. Området er kendt for at huse massevis af it-selskaber.

Hun skal som det første udarbejde en ny strategi for arbejdet i Silicon Valley, fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Techgiganternes ageren har i de seneste år været et varmt emne.

Det handler om alt fra beskatning af it-giganter som Facebook, Apple, Google, Netflix og Amazon, til hvordan de sociale medier håndterer data fra brugerne, og hvordan de sikrer, at hadefuldt og åbenlyst ulovligt indhold fjernes i tide.

Et af regeringens kerneønsker er, at man sikrer, at techgiganter som eksempelvis Facebook og Twitter udviser samfundssind, nævner Kofod.

- Sammen med mig skal ambassadøren lave den vigtige strategi for, hvordan vi sikrer, at techgiganterne er med til at udvikle og styrke vores demokrati, tryghed og retfærdighed, siger han.

Som 33-årig bliver Anne Marie Engtoft den yngste ambassadør i den danske udenrigstjenestes historie.

- Posten som techambassadør er et drømmejob. Jeg glæder mig meget til at begynde arbejdet, repræsentere Danmark og medvirke til, at den teknologiske udvikling kommer alle til gavn, siger hun.

Casper Klynge valgte at sige op i januar, da han fik et job i Microsoft. Han fratrådte ambassadørstillingen ved udgangen af februar. Siden var der tvivl om, hvorvidt Danmark ville videreføre ordningen, men Jeppe Kofod har altså valgt at beholde den.

Udenrigsministeren har tidligere på året fortalt, at 'Danmark har fået meget anerkendelse fra både lande og virksomheder', efter at man ansatte en techambassadør.

Men samtidig har Casper Klynge ifølge Politiken tidligere givet udtryk for, at han havde svært ved overhovedet at få kontakt med virksomhederne på et meningsfuldt niveau.