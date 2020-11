Hun har givet Biden blod på tanden

Stacey Abrams mission i Georgia i 2018 var meget tæt på at lykkedes, og det giver nu håb for Joe Biden

Det var tæt på at lykkedes for Stacey Abrams i 2018.

Den 46-årige kvinde havde drømme om at blive Georgias første afroamerikaner og kvinde, der kunne kalde sig Georgias guvernør.

Desværre for Demokraterne gik det ikke, og Republikanernes Brian Kemp vandt med 50,2 procent af stemmerne.

Spoler vi tiden to år frem er netop Stacey Abrams blevet ansigtet på Demokraternes håb om at vinde Georgia, der siden 1992 er blevet vundet relativt stort af Republikanernes kandidat.

Helt tæt på Biden

Det og fremgangen ved valget til Kongressen i forstæderne til storbyen Atlanta har givet Demokraterne og Joe Biden blod på tanden.

Stacey Abrams rejser land og rige rundt i sit forsøg på at få Joe Biden valgt. Her i Las Vegas. Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix

Af samme årsag overvejede Joe Biden sågar, at Stacey Abrams skulle være hans vicepræsidentkandidat, men hun tabte kampen til Kamala Harris.

Alligevel har hun været en stærk Biden-støtte og en stor kritiker af Donald Trump og hans folk. Især i forbindelse med optøjerne i USA i løbet af sommeren.

Fokus på svingstaterne Hver dag op til valget sætter Ekstra Bladet fokus op en af de afgørende stater. En af de såkaldte svingstater. I 2020 betragtes følgende 16 stater som svingstater: Colorado, Florida, Texas, Nevada, New Mexico, Iowa, Michigan, Minnesota, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania, Virginia, Wisconsin, Ohio, Arizona og Georgia. Ifølge meningsmålingerne er Donald Trump bagud, og han har derfor brug for at vinde så mange svingstater som muligt. Især de store.

I flæsket på Trump

Dengang endte Stacey Abrams i et verbalt slagsmål, efter Trumps boligminister, Ben Carson, sagde, at det var på tide, at USA som nation 'blev voksne', når det gjaldt debatten om at omdøbning af objekter og institutioner, der fornærmer minoritetsgrupper.

- Jeg synes, det er et ret infantilt svar at sige, at ord ikke har betydning, sagde hun.

Efterfølgende har hun også været flere gange i flæsket på Donald Trump blandt andet i forbindelse med coronavirus-håndteringen og hans behandling af sorte amerikanere.

I skrivende stund fører Biden snævert, så han har brug for alle de stemmer, som Stacey Abrams kan være med til at skaffe.

Omvendt må Donald Trump gå rundt at nynne 'Georgia On My Mind', da hans vej tilbage i Det Hvide Hus ser vanskelig ud uden Georgias 16 valgmænd.

