Hun kan blive Trumps værste mareridt

Arizona har historisk set altid været en sikker stat for Republikanerne. Trump vandt også for fire år siden, men nu har Kyrsten Sinema rusket godt op i det politiske landskab. Mød kvinden, der kan blive Trumps bøddel

Kun én gang. En sølle gang siden 1948 har Arizona stemt på Demokraternes præsidentkandidat, da Bill Clinton vandt i 1996.

Men Joe Biden og co. håber at kunne lave en Clinton og stjæle de 11 valgmænd i staten for næsen af Donald Trump, og det håb hviler på én bestemt kvindes skuldre: Kyrsten Sinema.

Den 44-årige kvinde brød 30 års forbandelse i 2018, da hun vandt en plads i Senatet. Det gjorde hun ved, at Demokraternes kandidat for en sjælden gangs skyld fik flere stemmer i Maricopa County.

Delstaten står og falder ofte med resultatet i Maricopa County, der rummer storbyen Phoenix, og hvorfra 60 procent af statens stemmer blev afgivet i 2016

Nervepirrende valgnat

Men hvem er Kyrsten Sinema?

Det hele startede på valgaftenen 2018, hvor Kyrsten Sinema slog sin republikanske Martha McSally i et nervepirrende drama. Sinema fik kun 38.000 flere stemmer end sin konkurrent.

Dermed blev hun den første demokratiske senator fra Arizona i 30 år, ligesom hun blev den første biseksuelle kvindelige senator nogensinde. Det politiske landskab i Maricopa County var vendt. Demokraterne sad på det.

Og netop den udvikling har fået Demokraterne i Arizona til at drømme stort. Kan de gentage succesen i 2020, når valget står mellem Joe Biden og Donald Trump?

Helt sin egen

Men selv om Kyrsten Sinemas popularitet i Arizona i sidste ende kan betyde, at hun bliver Trumps bøddel, så er hun ikke en klassisk demokrat. Hun er sin egen.

Siden hun satte sig sædet i 2019, har hun i 51,9 procent af gangene stemt til Trumps fordel. Det er næstmest blandt alle Demokraternes senatorer. Og det har fået kollegerne til at beskrive hende som en, der går sine egne veje.

- Jeg har ikke haft meget at gøre med hende. Hun gør ligesom sin egen ting, har senator i Montana Jon Tester tidligere sagt ifølge Politico.

Og hun står ved det.

- Alle ved, at jeg er meget uafhængig, og det er ikke super-nyttigt at forsøge at overbevise mig om andet, siger hun.

Arizona igen blåt

Heller ikke Republikanerne har meget held med at overbevise hende om at stemme deres vej. Nej, Kyrsten stemmer, hvad Kyrsten selv ønsker at stemme.

Men selv om hun ikke bare er en loyal partisoldat, så har hendes resultater i Arizona skabt glæde hos Demokraterne.

- Borgerne i Arizona gik til valgurnerne sidste tirsdag på udkig efter et dristigt nyt lederskab, og det er præcis, hvad de vil få med deres første kvindelige senator nogensinde og vores nations anden LGBTQ-senator, sagde forperson for Demokraternes Nationale Komité Thomas Perez efter valgnatten i 2018.

Arizona var igen blåt, og hvis de med hende i spidsen for Arizona kan få Trump væltet af pinden, så bliver hun kun mere populær. På nuværende tidspunkt viser meningsmålingerne, at Biden har 48 procent af stemmerne, mens Donald Trump har 46.

Hvis det holder, så ender Kyrsten Simena i rollen som en af Trumps bødler.

