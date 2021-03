Hun vil bygge uden EU: 'Mette er utilfreds'

Planen om at bygge vaccinefabrik i Israel viser, at Mette Frederiksen ikke vil vente længere på EU, mener ekspert

Indtil videre har EU-Kommissionen ført forhandlingerne om indkøb af vacciner til medlemslandene.

Men torsdag rejser statsminister Mette Frederiksen og Østrigs kansler Sebastian Kurz til Israel, hvor der skal drøftes et fælles vaccinesamarbejde med opførelse af en vaccinefabrik i centrum.

Dermed er kimen lagt til et brud med EU-kursen fra dansk side. Et klart signal fra Mette Frederiksen til Bruxelles om, at hendes tålmodighed er brugt op, mener ekspert

Østrigs kansler, Sebastian Kurz, har sagt, at han vil gøre landet uafhængigt af EU med en vaccine-aftale med Israel. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Sådan vurderer Jens Ladefoged Mortensen statsministerens offensive vaccinekurs. Han er lektor ved Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.

- Det er en klar modreaktion på, at det ikke har kørt, som det skulle i EU. Det her er hendes måde at sige det på. Hun er utilfreds og finder EU's langsommelighed uacceptabel.

- Hun viser tydeligt, at hun ikke er en supereuropæer med det her træk, siger Jens Ladefoged Mortensen til Ekstra Bladet.

Mette Frederiksen afviste på et pressemøde tirsdag, at hendes planer om at øge vaccineproduktionen uden om EU er et opgør med den fælles europæiske vaccinestrategi.

- Jeg betragter ikke det her som at bryde ud af det europæiske samarbejde. Det kommer jeg heller ikke til at anbefale. Vi står os bedst ved at blive i det europæiske samarbejde også på vaccineområdet. Men vi skal afprøve andre idéer og strategier også. Israelerne er bare bedst. De er længst i deres vaccinestrategi.

