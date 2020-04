Hundredvis demonstrerer i USA mod coronarestriktioner

Hundredvis af demonstranter i byer på tværs af USA protesterede lørdag mod coronarelaterede restriktioner, som pålægger folk at blive hjemme under viruspandemien.

Demonstrationerne kommer, mens vreden blandt amerikanere over de økonomiske konsekvenser af nedlukningen vokser.

I byen Concord i New Hampshire var anslået 400 mennesker mødt op for at sende et budskab om, at en forlængelse af karantænen ikke er nødvendig i en delstat med så relativt få bekræftede tilfælde af coronavirus.

I menneskemængden var flere bevæbnede mænd iført militærlignende tøj og med ansigterne tildækket.

I Texas demonstrerede omkring 250 mennesker uden for regeringsbygningen i Austin. Heriblandt flere højreorienterede konspirationsteoretikere, blandt andre radioværten Alex Jones, som er grundlægger af det kontroversielle nyhedsmedie Infowars.com.

- Det er på tide at genåbne Texas, det er på tide at lade folk gå på arbejde igen, det er på tide at lade sund fornuft styre dagen - ikke regeringens magt, siger Justin Greiss, en ung aktivist fra organisationen Unge Amerikanere for Frihed.

Imens fortæller den hjemmegående mor Amira Abuzeid:

- Jeg er ikke læge, men jeg er en intelligent person, som godt kan finde ud af matematik. Og når alt kommer til alt, er disse tal ikke så foruroligende endda.

Natten til søndag dansk tid er antallet af coronarelaterede dødsfald i USA 38.664 ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University. 732.197 er bekræftet smittet.

I Annapolis i Maryland blev demonstranterne inde i deres biler, men vinkede med skilte ud af vinduerne, hvorpå der blandt andet stod 'fattigdom dræber også'.

- Jeg har brug for at arbejde for at kunne leve. Ellers vil jeg dø, siger frisøren Dolores.

Demonstranterne er blevet opmuntret af præsident Donald Trump, som har sagt, at han foretrækker en hurtig tilbagevenden til normale tilstande.

Fredag tweetede Trump om at frigøre delstater, der har pålagt indbyggere at blive hjemme under coronaviruspandemien.

Det fik guvernør i Washington demokraten Jay Inslee til at beskylde præsidenten for at opildne til oprør.