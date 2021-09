Hvad betyder det tyske valg for dig

Det bliver enten socialdemokratiske SPD med Olaf Scholz i fronten eller kristendemokratiske CDU ledet af Armin Laschet. Men hvad har det af betydning for dig? Det forsøger Ekstra Bladet at besvare her

Hvis du har lyttet til radioen i morges eller læst aviserne i dag, er du ikke i tvivl om, at der har været valg i Tyskland.

Men de forskellige politiske kommentatorer er langt fra enige i, hvad udfaldet kan ende med at blive.

Når vi at få en koalition i år? Hvem ender med at sidde på magten? Og hvad betyder det for dig?

Angela Merkel har været forbundskansler siden 22. november i 2005. Hun har siddet for det kristendemokratiske CDU. Foto: Ritzau Scanpix

Et hurtigt overblik

Lad os lige sætte scenen. I går søndag 26. september holdt Tyskland valg. Her skulle findes nye medlemmer til Forbundsdagen samt Merkels arvtager.

Tre kandidater kæmpede om Merkels plads. Socialdemokratiske (SPD) Olaf Scholz kristendemokratiske (CDU) Armin Laschet og De Grønnes Annalena Boerbeck. Det står klart i dag, at det enten bliver CDU eller SPD, der ender med at sidde på magten.

Men det kan de ikke gøre alene. Både CDU og SPD er nødt til at danne en koalition med De Grønne og De Liberale, hvis de vil have tronen.

Så hvordan vil det påvirke din hverdag, hvis det enten ender med en socialdemokratisk eller kristendemokratisk kaptajn for vores store nabo sydpå?

26. september var der valg i Tyskland. Det står nu klart, at det er Scholz (tv) og Laschet (th) som skal kæmpe om kansler-posten. Foto:

Grænser og EU

Poul Fritz Kjær er professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS og ekspert på Tysklands EU-politik samt økonomi.

Han mener ikke, at Tyskland, uanset hvem der ender med at sidde på magten, vil trække EU i en meget anden retning, end hvad vi har set med Merkel.

- Både SPD og CDU ønsker at begrænse indvandringen. De Grønne er mere velkomne, så det kommer an på, hvilken og hvor stor rolle, de får lov til at have i koalitionen, lyder det fra Poul Fritz Kjær.

Derek Beach, som er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og ekspert i EU, er ikke helt enig med Poul i, at det ikke har en egentlig betydning.

- I forhold til forsvar vil SPD fører Tyskland og EU i en endnu mere autonom rolle, end hvad CDU har gjort og ønsker.

Grøn politik

Både CDU og SPD vil have Tyskland i en grønnere retning. Så det afhænger igen på mange måder af De Grønnes.

Men også her er de to eksperter ikke helt enige i, hvordan henholdsvis CDU og SPD vil gribe det an. Poul Kjær tror, at det ikke vil få den helt store betydning, hvem der ender på kansler-posten.

- Men uanset kan det sagtens ende med, at det bliver dyrere at købe benzin i Tyskland, siger han.

Derek Beach tror derimod, at SPD vil få Tyskland og EU i en grønnere retning end CDU.

- Men det kommer jo igen an på, hvilken rolle De Grønne får lov til at spille. Vi må bare væbne os med tålmodighed.

Hvor grønt skal det være? Eksperterne er lidt uenige i, om det får betydning for prioritering af klima, hvem der ender med Merkels post. Foto: Jens Dresling

Økonomi

Det er nok på det økonomiske område, at danskerne vil kunne mærke den største forskel alt afhængigt af, hvem tronfølgeren er. 14 procent af dansk eksport går nemlig til Tyskalnd.

- SPD vil nok føre en lidt mere aktiv finanspolitik, forklarer Poul Kjær. Det vil betyde større offentlige investeringer, hvilket vil få betydning for den danske økonomi.

Derek Beach lægger vægt på, at SPD har talt meget om en mindsteløn i EU.

- Det vil få de danske Socialdemokrater op i det røde felt, da det vil svække den danske fagbevægelse.

Mette Frederiksen og de andre danske Socialdemokrater er ikke vilde med idéen om mindsteløn, da det svækker den danske model og fagbevægelserne. Foto: Ritzau Scanpix

Overordnet

Overordnet set får det ikke den største betydning for Danmark. Som Poul Kjær beskriver det:

- Det bliver mere af det samme og ingen revolution.

Deres Beach er dog en smule bekymret for en svag koalition.

- For Danmark og EU har det været godt med en stærk leder. Man kan frygte, at det bliver en koalition med masse uenigheder, så der ikke er en fast retning for EU.