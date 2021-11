Hver fjerde vælger har stemt ved frokosttid

Med de første fire timer af valgdagen overstået har hver fjerde vælger stemt til kommunalvalget.

Det viser en rundspørge, Ritzau tirsdag har foretaget i kommuner og på valgsteder, der tilsammen repræsenterer 704.000 stemmeberettigede vælgere.

Klokken 12 har 25,7 procent af dem afgivet deres stemme til kommunalvalget.

Det tal indeholder både brevstemmer afgivet før valget samt de kryds, der er blevet sat, siden valgstederne åbnede klokken 8 tirsdag morgen.

Den foreløbige valgdeltagelse er dermed lidt højere end ved kommunalvalget i 2017.

Her havde 20,8 procent stemt, da der var gået lige så lang tid af valgdagen i de samme kommuner.

De fleste steder kan den forskel dog i store træk forklares med, at der i år har været mange flere, der har brevstemt inden valgdagen på grund af frygt for lange køer og coronasmitte på valgdagen.

Der er modtaget 63 procent flere brevstemmer i år, viser Ritzaus stikprøver tirsdag.

Det er dog svært at sige, hvordan det vil påvirke den samlede stemmeprocent for valget, siger valgforsker Kasper Møller Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.

- Med coronapandemien har vi et helt andet forløb end normalt. Der er rykket rundt på vores stemmemønstre.

- Det er en joker, om det er folk, der normalt ville møde frem, som har flyttet deres stemmer til brevstemmer, siger Kasper Møller Hansen.

Derfor er det for tidligt at sige, om det højere stemmetal klokken 12 giver et fingerpeg om dagens endelige valgdeltagelse, understreger han.

I Halsnæs på Sjælland ligger stemmeprocenten indtil videre en anelse over sidste kommunalvalg, og der er travlt ved valgstederne, fortæller Martin Ishøy fra kommunens ledelsessekretariat.

- Forholdsvis mange er mødt op, og det betyder også, at der er lidt kø. Derfor går vi også og serverer kaffe for dem, der er nødt til at stå udenfor og vente.

- Lige nu ligner det nogenlunde samme valgdeltagelse som sidst. Grunden til, at vi ligger lidt over, er formentlig brevstemmerne, siger Martin Ishøy.

Valgstederne har åbent til klokken 20.