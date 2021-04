Hver tiende aktive SF'er har oplevet seksuel chikane

Ligesom De Radikale har partiet SF fået gennemført en undersøgelse af problemer med chikane og forskelsbehandling foretaget af Kvinfo. Den viser, at ganske mange aktive SF'ere har oplevet chikane.

Ifølge undersøgelse har 11 procent af dem, der har besvaret undersøgelsen, oplevet seksuel chikane. Der er hovedsageligt tale om 'upassende bemærkninger og vittigheder'. Men i 2,3 procent af tilfældene er der tale om 'tvang eller forsøg på tvang'.

- Seksuel tvang eller forsøg på tvang er helt uacceptabelt, skriver næstformand i SF, Lise Müller, i en pressemeddelelse og fortsætter andetsteds:

- Vi kan se på undersøgelsen, at der ikke altid har været tilfredshed med, hvordan sagerne bliver håndteret.

- Derfor bliver det en del af vores lederuddannelse fremover, og så følger vi løbende op ved at gøre seksuel chikane til et særligt opmærksomhedspunkt i vores APV.

I Kvinfos rapport fremgår det, at 28 personer har oplevet at blive 'befamlet eller holdt fast'.

Syv personer har oplevet at blive bedt om seksuelle ydelser 'til gengæld for en belønning'. Syv personer har oplevet 'at blive truet med straf eller sanktioner', hvis de afviste andre seksuelt. Og syv personer har 'en enkelt gang oplevet at blive tvunget eller forsøgt tvunget til seksuelle handlinger.'

Kvinfo peger i rapporten blandt andet på problemer i forholdet mellem partiets ungdomsorganisation SFU og så partiet. Det fremgår ifølge Kvinfo, at 'især kvindelige medlemmer af SFU oplever seksuel chikane fra ældre medlemmer af SF, og at dette er alment kendt blandt medlemmer.'

Kvinfo skriver videre, at:

- Samtidig fremgår det, at andre medlemmer advarer unge SFU’ere mod bestemte SF-medlemmers adfærd, frem for at selve udgangspunktet for problemet korrigeres: adfærden.

Ud over seksuel chikane viser undersøgelsen, at hvert fjerde aktive medlem i SF har følt sig forskelsbehandlet. Her er der en overrepræsentation af personer, der har en anden seksualitet end heteroseksuel.

- Det er ikke godt nok, at så mange føler sig forskelsbehandlet. Det er meget muligt, at tendensen er den samme i andre organisationer og partier, sådan skal det bare ikke være i SF, skriver Lise Müller i meddelelsen.

Rapporten viser også, at en stor del af mændene i SF oplever, at kvinder grundet deres køn har en fordel, når det kommer til tildeling af poster i partiet.

- Vi ser også et andet tydeligt mønster angående forskelsbehandling i spørgeskemaets kommentarfelter: Kvinder, især yngre, beretter, at de ofte får at vide helt åbenlyst, at de bliver opstillet og/eller valgt, fordi de er kvinder, og ikke fordi de er kompetente, skriver Kvinfo i rapporten.

Lise Müller siger om den sag:

- Vi har oplevet, at det var svært at få kvinder til at stille op. Så det har vi forsøgt at få gjort noget ved. Det har så haft den konsekvens, at mænd oplever, at de gerne vil, men ikke kan komme til.

- Og det er jo lige så uheldigt, som når kvinder oplever, at de bliver fravalgt.