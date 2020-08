Hviderusland løslader over 1000 demonstranter

Over 1000 tilbageholdte demonstranter i Hviderusland er blevet løsladt.

Det oplyser en fremtrædende politiker til den statslige tv-station torsdag aften, skriver nyhedsbureauet AFP. Oplysningen er ikke bekræftet af uafhængige kilder.

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, har samtidig beordret en 'tilbundsgående' undersøgelse af samtlige anholdelser under de demonstrationer, der har fundet sted i kølvandet af søndagens præsidentvalg.

Oppositionen i Hviderusland og dens tilhængere beskylder Lukasjenko for valgsvindel.

Han blev ifølge det officielle resultat genvalgt til endnu en periode på posten med over 80 procent af stemmerne, mens oppositionens største håb, den 37-årige Svetlana Tikhanovskaja, fik omkring ti procent.

Siden søndag har der dagligt været demonstrationer i hovedstaden Minsk og andre steder i Hviderusland.

Indenrigsministeriet i landet har oplyst, at omkring 6700 personer er blevet tilbageholdt.

FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, fordømte onsdag de mange anholdelser.

Ifølge hende tyder meget på, at hviderussisk politi foretager masseanholdelser, hvilket er en 'klar overtrædelse af internationale menneskeretlige standarder'.

- Endnu mere foruroligende er meldinger om mishandling under og efter tilbageholdelse, sagde Bachelet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Torsdag deltog tusindvis af hviderussere i fredelige protester rettet mod Lukasjenkos omstridte genvalg og politiets brutale fremfærd.

Hundredvis er kommet til skade i sammenstød mellem politi og sikkerhedsstyrker, og mindst to personer er døde.

Ifølge AFP har indenrigsministeren torsdag undskyldt, at personer, som blot har overværet protesterne, også er kommet til skade.

Flere lande har reageret på hændelserne i Hviderusland. Mens EU's udenrigsministre på et ekstraordinært møde fredag skal drøfte eventuelle nye sanktioner mod Hviderusland, så bliver Lukasjenko støttet af Rusland.

Udenrigsministeriet i Moskva hævdede torsdag, at det har kendskab til 'tydelige forsøg på indblanding' fra udlandet, og sagde, at det var 'bekymret' over urolighederne.

Aleksandr Lukasjenko har siddet på magten i Hviderusland siden 1994.