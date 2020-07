Hviderusland udelukker præsidents største udfordrer ved valg

Hviderusland forhindrer den siddende præsidents største udfordrer i at stille op til valget i næste måned.

Det står klart, efter at Hvideruslands valgmyndighed har annonceret de godkendte kandidater til valget 9. august.

Præsident Alexander Lukashenko har siddet på magten i 26 år og søger om genvalg. Han er blevet kaldt 'Europas sidste diktator' for sit stramme greb om magten i den tidligere sovjetrepublik.

Valgmyndigheden har tirsdag godkendt Lukashenko og fem andre kandidater, men har undladt at godkende Viktor Babariko, en velhavende bankmand, som blev betragtet som en topkandidat.

Babariko stoppede for nylig som chef i en russiskejet bank for at stille op til valget. I sidste måned blev han så anholdt i forbindelse med korruptionsanklager mod banken.

EU har fordømt anholdelsen og antydet, at den var politisk motiveret.

Tirsdag aften er store demonstrationer brudt ud i Hvideruslands hovedstad, Minsk, mod udelukkelsen af Babariko.

Lukasjenko har den seneste tid været klemt fra flere sider. Lokalt har coronavirusset ramt Hviderusland hårdt.

Præsidenten startede med at tage let på coronapandemien, men den har hæmmet en allerede haltende økonomi og forværret befolkningens frustrationer.

Uden for landets grænser er der også knas. Hviderusland går balancegang mellem EU og Vesten på den ene side og Rusland på den anden.

Samtidig scorer præsidenten rekordlavt i meningsmålinger, og borgere har stået i lange køer for at give deres underskrift til modkandidater.

Dermed er det en udsat Lukasjenko, der søger om genvalg.

Valg i Hviderusland er gennem tiden blevet kritiseret for ikke at leve op til demokratiske standarder. Lukasjenko har vundet valgene stort i landet mellem Rusland og Polen med omkring 9,5 millioner indbyggere.