Hvideruslands coronaskeptiske præsident har haft virusset

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, har haft coronavirus, men har været symptomfri og er nu rask. Det siger han tirsdag til det hviderussiske nyhedsbureau Belta.

- I dag møder I en mand, der formåede at overleve coronavirusset oprejst, siger han på et møde med militærfolk tirsdag.

- Lægerne kom til den konklusion i går. Asymptomatisk (uden symptomer, red.), lyder det fra præsidenten.

Lukasjenko har tidligere omtalt frygten for coronapandemien som en 'psykose' og udtalt, at covid-19 kan klares med vodka, en tur i sauna eller ishockey.

Hviderusland har bekræftet lidt over 67.000 tilfælde af coronasmitte. I det seneste døgn er der registreret 115 nye tilfælde, meddeler landets sundhedsministerium ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Det officielle dødstal blandt de coronasmittede lyder på 543.

Hviderusland har en befolkning på rundt regnet 9,5 millioner.

I modsætning til andre lande har Hviderusland undladt at lukke ned eller indføre karantæne under pandemien.

For omkring ti dage siden opstod der rygter i Hviderusland om, at præsidenten havde helbredsproblemer og havde været på hospitalet.

Rygterne cirkulerede på beskedtjenesten Telegram, der er udbredt i både Hviderusland og Rusland.

Men Lukasjenkos pressetalskvinde afviste på det tidspunkt ifølge Tass, at den mangeårige leder skulle fejle noget.

I Hviderusland holder myndighederne stadig arrangementer, hvor der samles store menneskemængder, skriver Tass. Det gælder blandt andet valgmøder forud for præsidentvalget den 9. august.

Lukasjenko insisterede også på at gennemføre en stor militærparade i maj for at markere årsdagen for Anden Verdenskrigs afslutning.

Hans kollega i Rusland, Vladimir Putin, valgte at aflyse den russiske militærparade, der skulle have fundet sted samtidig.

I befolkningen har der været frustrationer over Lukasjenkos manglende vilje til at lukke landet ned eller indføre den samme type tiltag, som andre lande har anvendt for at begrænse smitten.

Det har ført til protester fra oppositionens side.