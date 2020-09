Hviderussisk protestleder tilbageholdt ved Ukraines grænse

Den hviderussiske oppositionspolitiker og protestleder Maria Kolesnikova, som forsvandt mandag, blev tirsdag tilbageholdt, da hun krydsede grænsen til Ukraine, rapporterer det statslige tv i Hviderusland ifølge AFP.

Tidligere tirsdag blev grænsepolitiet citeret for at have sagt, at Maria Kolesnikova havde krydset grænsen og var i Ukraine sammen med to andre oppositionspolitikere.

Det statslige tv afviser rapporterer, at de to andre oppositionspolitikere er i Ukraine, mens Kolesnikova blev tilbageholdt.

Ifølge oppositionen bortførte maskerede mænd mandag Maria Kolesnikova på åben gade i Hvideruslands hovedstad Minsk. De maskerede mænd kørte ifølge oppositionen Kolesnikova væk i en varebil.

Den 38-årige Kolesnikova var den sidste tilbage i Hviderusland ud af tre kvinder, der alle stillede op mod den siddende præsident, Aleksandr Lukasjenko, ved valget 9. august.

Siden valget i Hviderusland har der været massedemonstrationer mod Lukasjenko, hvis regime beskyldes for at have foretaget massiv valgsvindel.

Over 100.000 mennesker demonstrerede i Minsk søndag. Politiet foretog anholdelser af 633 personer under protesterne i flere dele af landet.

Mandag har EU krævet, at Hviderusland 'øjeblikkeligt løslader' de mere end 600 personer, der sidder fængslet i forbindelse med protesterne.

- EU forventer, at hviderussiske myndigheder øjeblikkeligt løslader alle tilbageholdte af politiske årsager før og efter det falske præsidentvalg 9. august, sagde Josep Borrell, EU's udenrigschef, mandag.