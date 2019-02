Hvidklædte kvinder overraskede Trump

En stor gruppe demokratiske kongresmedlemmer – alle kvinder klædt i hvidt – tog fusen på præsident Donald Trump, da han natten til onsdag dansk tid holdt sin State of the Union-tale.

Mens Trump talte om amerikanske kvinders øgede andel af arbejdsstyrken, brød jublen ud.

- Ingen har draget fordel af vores gode økonomi som kvinderne, der har besat 58 procent af alle nye job sidste år, siger Trump og udløste klapsalver i salen.

Højlydt jubel

Det overraskede dog præsidenten, da mange af de kvindelige demokrater rejste sig op og klappede og jublede højlydt. Der blev også highfive'et.

Oplysninger om kvindernes øgede andel af arbejdsstyrken vakte glæde. Foto: AFP

Demokraternes unge stjerne Alexandria Ocasio-Cortez jubler med andre kongresmedlemmer. Foto: AFP

- Det havde jeg ikke ventet, joker Trump med et smil.

- Mange tak, mange tak! Alle amerikanere kan være stolte af, at der er flere kvinder i arbejdsstyrken end nogensinde før, siger han og opfordrer kvinderne til at blive stående.

- I skal ikke sætte jer. I kommer til at kunne lide det næste, siger Trump og sætter trumf på.

- Og præcis et århundrede efter Kongressen ændrede forfatningen, så kvinder fik stemmeret, har vi også flere kvinder end nogensinde, der er valg til Kongressen, siger han og udløser feststemning i salen.

Efter den linje rejste Demokraternes magtfulde formand, Nancy Pelosi, sig og opfordrede med en håndbevægelse resten af salen til at følge trop.

Demokraternes formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, opfordrer salen til at rejse sig. Foto: Reuters

De demokratiske kvinder havde aftalt at iklæde sig hvidt tøj for at signalere sammenhold under præsident Trumps tale til nationen. Foto: AFP

De demokratiske kvinder – mange af dem nyvalgte – var trukket i hvidt for at vise sammenhold og sende en tak til vælgerne, der havde støttet dem ved midtvejsvalget i november.

Demokraternes unge stjerne Alexandria Ocasio-Cortez var også klædt i hvidt og bar en elegant kappe, mens hun lod sig fotografere med sine kolleger forud for talen.