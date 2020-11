Hvor er Melania?

Melania Trump har i alle sine år som USA's førstedame været lidt af et mysterium, og sådan ser det ud til at fortsætte.

Hun har holdt sig fuldstændig ude af pressens søgelys, efter at Joe Biden lørdag aften dansk tid blev erklæret som USA's kommende præsident.

Mens Donald Trump midt i sit livs krise var ude at spille golf og tog billeder med nogle glade bryllupsgæster, så har Melania ikke vist sig ved hans side. Overhovedet.

På de sociale medier er der heller ikke en vind, der rører sig. Det har fået flere medier til at spekulere i, hvor hun opholder sig - og hvad hun mon tænker.

Dansk ekspert: Atypisk førstedame

USA-analytiker Mads Fuglede forklarer til Ekstra Bladet, at situationen med Melanias tavshed og fravær som førstedame er atypisk, men at hun også står i en svær situation netop nu på grund af sin ægtemands ageren i forhold til nederlaget.

- Det er en meget atypisk situation i det hele taget. Donald Trump er ikke ude af søgelyset, og det efterlader et indtryk af, at han stadig er aktiv. Trump tænker, at valget er blevet stjålet fra ham, og det vil han ikke acceptere. Hvis der kommer et tidspunkt, hvor han accepterer nederlaget, vil det være logisk, at Melania også officielt går ud og siger farvel og tak på en pæn måde. Men når hendes mand ikke har erkendt nederlaget endnu, kan det være mærkeligt for hende at udtale sig, siger Mads Fuglede.

I det hele taget har Melania Trump i alle årene været en meget usædvanlig førstedame, som har været markant mindre offentlig end andre førstedamer før hende. Selvom hun har udfyldt sine formelle officielle forpligtigelser ved at påtage sig flere politisk neutrale projekter, har hun haft det svært, vurderer Mads Fuglede.

'Hun har haft det svært'

- Hun har valgt en meget tilbagetrukken stil, og det er der flere grunde til. Det er svært, når man har hendes rolle, hvor man altid er den forsonende faktor ved en mand, der er meget, meget speciel. Hun indså hurtigt, at der ikke er nogen 'middle ground', hvor hun kan samle folk om noget neutralt. Den rolle, som andre førstedamer har haft med at pynte juletræet sammen med nogle fattige børn, den duer slet ikke, når man er gift med Trump. Førstedame-rollen er en slags kronprinsesse-funktion, og når halvdelen af nationen synes, at kongen er skør, så er det svært, siger Mads Fuglede.

Ifølge CNN forventes det, at Melania vil fortsætte med at forholde sig fuldstændig tavst og under radaren. Hun skulle ifølge tv-stationen opholde sig i Det Hvide Hus og har ikke vist sig offentligt siden onsdag.

Kort om Melania Trump Født i Slovenien (daværende Jugoslavien) i 1970

Tidligere model i Slovenien og USA. Hun startede karrieren som 16-årig og flyttede til USA i 2001

Blev gift med Donald Trump i 2005 og blev amerikansk statsborger året efter

Har sønnen Barron William Trump

Sidst Melania blev set offentligt. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

Veninde med vilde afsløringer

Mens Melania Trump er som sunket i jorden efter valget, er hendes mand at finde på golfbanen.