Hvorfor er amerikanske politikere så gamle?

Aldersdebatten er for alvor blusset op i USA igen, efter at Mitch McConnell frøs for anden gang foran åben skærm

Det er en systematisk struktur og en bestemt type politiker i USA, der gør, at de mest magtfulde, amerikanske politikere er så gamle

78 år gammel overfor 81 år gammel.

Det er scenariet, hvis Trump vs. Biden 2.0 bliver en realitet ved præsidentvalget i USA.

Selvom Joe Bidens snublen har har gjort sit, så er aldersspørgsmålet for alvor blusset op igen i amerikansk politik, efter den 81-årige republikanske mindretalsleder i Senatet, Mitch McConnell, igen fik et demens-lignende nedbrud for åben skærm.

Selvom Mitch McConnell og Donald Trump er partifæller, så kommer aldersdebatten til at ramme Joe Biden hårdere i et præsidentvalg.

Det vurderer Mads Dalgaard Madsen, der er USA-analytiker og tidligere politisk rådgiver ved Den danske ambassade i USA.

- Det kommer relativt set til at ramme Biden hårdere, end det kommer til at ramme Trump. Det er simpelthen, fordi Biden har fået gammelmands-brandet. Han opfører sig gammelt, og det gør Trump ikke, siger han.

Hvis Joe Biden bliver valgt til præsident igen, vil han være 86 år gammel, når hans embede er slut. Foto: Kevin Lamarque/Ritzau Scanpix

Magten kommer med alderen

Det er dog ikke kun de to mest sandsynlige præsidentkandidater, der er godt oppe i alderen - det er resten af magtens elite også.

Mitch McConnell er 81 år gammel, hans demokratiske pendant, Chuck Schumer, er en ung knøs på 72 år, og Nancy Pelosi, der indtil januar var formand for Repræsentanternes Hus, er 83 år gammel.

Det skyldes især to ting - vigtigst er dog et utrolig veletableret senoritetsprincip.

- Jo flere år du er i Kongressen, jo mere magtfuld bliver du. Jo bedre komitéposter får du, jo flere penge kan du hive hjem til din stat, jo flere valgløfter kan du levere på, og jo flere prioriteter kan du levere på, overfor de folk der donerer til din valgkamp, siger Mads Dalgaard Madsen.

Det giver derfor god mening for vælgerforeninger og partierne at kaste penge efter de samme senatorer igen og igen. Hvis man derimod skifter hest, starter man forfra med at få 'afkast' på sin opbakning.

- Det er ligesom at blive sendt hjem i Ludo, siger Mads Dalgaard Madsen.

Arketypen

Udover at magten kommer med alderen i det amerikanske politiske spil, så er det ofte en meget bestemt type, der tager plads i Senatet, Repræsentanternes Hus eller i Det Ovale Kontor.

Der hersker nemlig en meget klar personfortælling.

- Du skal være magtmenneske helt ind til benet. Det kan næsten sammenlignes med Ringenes Herre. De bliver lidt Gollum-agtige, hvor de overlever i rigtig lang tid, fordi de mener, at der ikke er nogen andre, der kan gøre deres job. De skal enten væltes eller dø, siger Mads Dalgaard Madsen.

Det betyder også, at alle de unge, amerikanske profiler - som Pete Buttigieg i 2020 og Vivek Ramaswamy nu - man ser til især primærvalgene, slet ikke er der for at blive præsident. De prøver at snyde i køen.

- Alt i amerikansk politiker handler om name-recognition og blive en spiller, og det kan man bruge et primærvalg til. Nu har Pete Buttigieg været minister i nogle år, og så kan han stille op igen i 2028.

- Det er et long game, han spiller, og det er en måde for en ung politiker at komme lidt foran i køen – specielt hvis du ikke sidder i Kongressen, siger Mads Dalgaard Madsen.