I 11. time: Saboterer Boris' brexit-plan

Underhuset vedtager ændringsforslag, der kræver, at al brexit-lovgivning kommer på plads, før brexit endeligt vedtages.

Det sker med stemmerne 322 - 306.

Vedtagelsen af lovforslaget kommer efter en dag med afgørende debatter om brexit-aftalen i Underhuset i det britiske parlament.

Boris: Udskyder brexit-afstemning

Med vedtagelsen af brexit-ændringsforslaget har Boris Johnson besluttet at skrotte den afstemning om den egentlige brexit-skilsmisseaftale, som var på tapetet.

- Jeg vil ikke forhandle en udsættelse med EU. Yderligere udsættelse vil være dårligt for landet.

- I næste uge fremsætter regeringen lovgivning, som kan sikre, at vi forlader EU d. 31. oktober, lyder det efter Underhusets beslutning om at vedtage beslutningen.

Labours formand, Jermery Corbyn, siger, at premierministeren 'nu må følge loven'.

Det er uvist, hvad der nu vil ske, efter Johnson nægter at bede om en udsættelse, som Benn-loven (der blokerer for et no deal-brexit og blev vedtaget i september) ellers kræver.

Trumf

Det såkaldte Letwin-ændringsforslag blev fremsat af parlamentsmedlemmet Oliver Letwin, så Boris Johnson ikke uden videre kunne få opfyldt sit ønske og løfte om at få Storbritannien ud af EU senest 31. oktober.

Ifølge forslaget fra det tidligere medlem af Det Konservative Parti vil Johnsons brexit-aftale nemlig først kunne godkendes endeligt, når al lovgivning, der kræves for at implementere aftalen, er stemt igennem i parlamentet.

Det vil betyde, at den såkaldte 'Benn-lov', vil træde i kraft. Den tvinger Boris Johnson til at bede EU om at udskyde brexit-datoen til 31. januar.

Boris Johnson har truet med at droppe afstemningen om brexit-aftalen lørdag, hvis Letwin-forslaget blev vedtaget.

Opdateres...