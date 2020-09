I chok efter kaotisk debat: 'En togkatastrofe'

Nattens længe ventede tv-debat mellem Donald Trump og Joe Biden blev et virvar af beskyldninger, rasende angreb og ren kaos.

Der var stort set ikke to sekunders stilhed, da de to præsidentkandidater - med Trump i spidsen - konstant afbrød hinanden og skændtes indbyrdes.

Flere amerikanske medier er direkte i chok efter debatten.

Her beder Biden sin modstander om 'at holde kæft' ...

Ren kaos

Gang på gang afbrød Trump nemlig Biden, som han blandt andet beskylder for at være en marionetdukke for uromagerne i det amerikanske storbyer. Samtidig gik præsidenten også til angreb på Joe Bidens søn.

- Shut up, man (hold nu kæft, mand, red.). Denne klovn taler for meget, lød det vredt fra Biden.

Det var et lavpunkt for debatten, mener flere amerikanske medier.

CNN stempler eksempelvis nattens debat således:

'Den første præsidentdebat udviklede sig til kaos, efter Trump afsporer debatten med fornærmelser og afbrydelser'.

Også hos det politiske medie Politico er man rystet over duellen mellem Biden og Trump.

'Det var en togkatastrofe', lyder dommen kortfattet.

Hos Fox News er man heller ikke begejstret.

'EFTEERÅRS-SLAGSMÅL. Første debat mellem Trump og Biden fuld af frådende angreb og fornærmelser', skriver mediet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den tidligere Venstre-næstformand Kristian Jensen er ligeledes skuffet over nattens kaotiske debat.

'Den demokratiske proces af debat for at fortælle vælgerne om egne holdninger og politik er den største taber i nattens debat', skriver han blandt andet på Twitter.