I hårdt angreb på mandlige kollegaer

De radikales ligestillingsordfører er dybt skuffet over flere af de mandlige kollegaer på Borgen, skriver hun i et opslag på Facebook

'En helt igennem rådden kultur. Og fandeme nej om jeg skal være endnu en politiker, der dækker over den råddenskab.'

Sådan skriver Samira Nawa (B) lørdag i et opslag på sin Facebook-profil. Den 32-årige ligestillingsordførers opslag kommer i kølvandet på en debat på Christiansborg om udenrigsminister Jeppe Kofods tidligere seksuelle forhold til en 15-årige pige.

Den radikale politiker har fået kritik fra flere kanter, fordi hun i et interview med BT har taget afstand fra ministeren på baggrund af den 12 år gamle sag. Men den kritik rammer helt ved siden af skiven, skriver Samira Nawa.

Det rager mig

Hun indleder sit Facebook-opslag med at skrive om en episode fra en firmafest, hvor hun for år tilbage følte sig flov efter en chefs bemærkninger med seksuelle undertoner om hende.

Herefter omtaler Samira Nawa den kritik, som blandt andre Søren Espersen (DF), Uffe Elbæk og Lars Aslan (S) har rettet mod hende.

'Ifølge dem er det mig, der er galt afmarcheret. Og de forsøger at tegne et billede af mig som en, der bruger det som “afsæt for selv at komme i avisen”. De skriver, at jeg skulle have begået en “svinestreg” og har været 'usmagelig', 'urimelig' og 'under bæltestedet'. Men ved i hvad? Det rager mig en papand', skriver hun og fortsætter:

'For mens disse mandlige kollegaer offentligt forsøger at miskreditere mig, så har jeg været i kontakt med nuværende og tidligere kvindelige ansatte, folketingsmedlemmer og journalister på Christiansborg. Kvinder som har bedt mig stå fast, selvom jeg kommer i modvind. Kvinder som har takket mig for at levere no-nonsens svar i stedet for at dukke mig. Og kvinder, som har berettet om konkrete sager med upassende bemærkninger, gramserier og overgreb'.

Læs hele opslaget her:

Under bæltestedet

På Twitter skrev Uffe Elbæk, der er medlem af Folketinget for det nye parti Frie Grønne, at Samira Nawas udfald mod Jeppe Kofod er under bæltetstedet.

'Alle der fulgte sagen dengang, ved at Jeppe Kofod vedstod sig sit ansvar. Og tog konsekvensen af det. Tænk sig at Radikale - som står op for retsstaten - tager en gammel afsluttet sag op på den måde. Igen: Det er under bæltestedet. Punktum,' skriver han på Twitter i et svar til Radikales pressechef.

Også Dansk Folkepartis Søren Espersen har været ude og bakke Jeppe Kofod op. På Twitter kalder han Samira Nawas angreb for 'en svinestreg'.

Socialdemokratiets ligestillingsordfører, Lars Aslan Rasmussen, har ligeledes fordømt Samira Nawas udtalelser, der ifølge ham er et 'fuldstændig usmageligt' angreb.

Regeringspartiets politiske ordfører, Jesper Petersen, kaldte det et 'urimeligt personangreb'.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra de nævnte politikere i opslaget.

