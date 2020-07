I kødet på Trump: - Pisser mig af!

Ifølge New York Times forsøger Barack Obama at holde sig i baggrunden, hvad angår kritik af Donald Trump. Men på et Zoom-møde kogte han over

Donald Trump har millioner af støtter i USA, men du kan roligt regne med, at Barack Obama ikke er en af dem.

Selv om Barack Obama sjældent udtrykker sin mening om Donald Trump offentliggjort, så kan New York Times nu afsløre detaljer fra et privat møde, hvor Obama var mildest talt utilfreds med den nuværende præsident.

Ifølge mediegiganten fandt det private møde sted på Zoom torsdag i forbindelse et fundraising-event for Joe Bidens kampagne. Her faldt snakken på USA's håndtering af coronavirus og Trumps brug af 'kung flu' og 'Kina-virus' til at beskrive pandemien.

Og det gjorde Barack Obama godt gammeldags gal i skralden.

- Jeg vil ikke hav et land, hvor USA's præsident aktivt forsøger at promovere en anti-asiatisk dagsorden, og han tilmed synes, at det er sjov. Det vil jeg ikke have. Det chokerer mig stadig, og det pisser mig af, sagde Barack Obama ifølge et referat af mødet, som avisen er i besiddelse af.

Barack Obama har ellers været meget tilbageholdende med kritik af Donald Trump, men på det seneste har han været mere åbenmundet.

Tirsdag 23. juni deltog Barack Obama i et andet event arrangeret af Joe Bidens kampagnefolk, og her kaldte han Donald Trumps fire år i Det Hvide Hus for kaotisk, uorganiseret og ondsindet. Denne gang i fuld offentlighed.

- Bare fordi han vandt engang, så kan vi ikke være selvtilfredse eller følsomme omkring, at det er så tydeligt, at denne præsident ikke har gjort et godt stykke arbejde. Det her er alvorligt. Hvad du end har opnået hidtil, så er det ikke nok, og jeg holder mig selv, Michelle og mine børn til samme standard, sagde han.

Ballade i maj

I maj kritiserede Barack Obama også Donald Trumps håndtering af coronavirus-krisen, da han i en privat samtale med tidligere kolleger i Det Hvide Hus kaldte han håndteringen for for en kaotisk katastrofe.

- Situationen havde været skidt, selv med verdens bedste regering, men det er en kaotisk katastrofe, når tankegangen er 'hvad kan jeg få ud af det', sagde Barack Obama og henviste til det kommende præsidentvalg i november.

Men det brød Republikanernes flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, sig ikke om.

- Jeg synes, at Obama burde holde sin kæft. For at være ærlig, så synes jeg, at det er en lille smule uden format at kritisere en administration, der afløser dig.

- Du havde din chance. Du var der i otte år, og jeg mener, at Bush-traditionen om ikke at kritisere din afløser, er en god tradition, siger han i et Youtube-interview med Donald Trumps kampagnerådgiver og svigerdatter, Lara Trump.

Obamas kritik blev givet i forbindelse i et 30 minutter langt møde med personer, der var ansat i Obama-administrationen.

Obama støtter sin tidligere vicepræsident Joe Biden, der er Demokraternes kandidat ved præsidentvalget den 3. november, som han også vil føre kampagne for.

