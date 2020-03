I krig med Frank Jensen: - Manipulerende

Københavns skorstensfejere ryster kraftigt på hovedet, efter Frank Jensen i mandags understregede, at han vil slukke ilden i Københavns omkring 16.000 brændeovne.

I et interview på Radio4 talte overborgmesteren med foragt om Københavns ’forfærdelig dårlige luft’ skabt af brændeovnene, og han fortalte konkret, at brændeovne er den største kilde til sundhedsskadelige partikler.

Ligeledes oplyste Frank Jensen, at hvis man skrotter de 16.000 brændeovne, vil det have den største indvirkning på sundheden for Københavns borgere.

- Partikelforureningen ligger tæt hen over sådan et kvarter (med mange brændeovne, red.), og de fleste af os har været ude at gå en tur eller løbe i tur i sådan et kvarter, så forestil dig at være et lille barn, der skal ligge og sove ude i det der, sagde han i interviewet.

Vildledende og manipulerende

Forslaget om at forbyde brændeovnene er lige til at kaste ind i flammerne i brændeovnen, mener skorstensfejermester Henrik B. Jensen.

Skorstensfejermesteren fastslår, at Frank Jensens forslag slet ikke bygger på sandheden, men er både ’vildledende og manipulerende’.

- Det er på et usagligt grundlag, at han kører så hårdt mod brændeovne, og det er helt urimeligt, at de københavnske brændeovnsejere, brændeovnsproducenter og skorstensfejere skal have skudt i skoene, at de er medvirkende til mord.

- Det vil vi simpelthen ikke være med til, siger Henrik B. Jensen, der også er formand for Skorstensfejerlaugets Miljøudvalg.

Se også: Minister: 55.000 danske hjem skal skrotte brændeovnen

Skorstensfejermesteren henviser til rapport om luftforeningen i København fra 2013.

Rapporten viser i modsætning til Frank Jensens udtalelse, at langt størstedelen af de sundhedsskadelige partikler i København - omkring 92 procent - stammer fra udenlandske kilder.

De resterende otte procent stammer ifølge rapporten fra Københavns brændeovne og den lokale vejtrafik, hvoraf brændeovnene står for omkring seks af de i alt otte procentpoint.

Ifølge skorstensfejer Henrik B. Jensen vil skorstensfjernes indtægtsgrundlag blive mindre, hvis det lykkes Frank Jensen at forbyde brændeovne i København. Foto: Ole Lind

Steen Solvang Jensen, der er sektionsleder med speciale i luftforurening ved Aalborg Universitet og medforfatter på den omtalte rapport, bekræfter, at langt størstedelen af de sundhedsskadelige partikler kommer fra udlandet.

Dermed er det ifølge forskeren heller ikke rigtigt, når Frank Jensen siger, at Københavns brændeovnene er den største kilde til sundhedsskadelige partikler i hovedstaden.

- Ja, så kan det i hvert fald godt misforstås.

- Han burde have sagt, at det er i forhold til de kilder, der er i København, siger Steen Solvang Jensen.

Se også: Miljøministeren: Nej til forbud mod brændeovne

Heller ikke Frank Jensens udmelding om, at Københavns brændeovne har den største indflydelse på sundheden, holder vand.

Ifølge Steen Solvang Jensen viser en opdateret rapport fra 2017, at størstedelen af de ’for tidlige dødsfald’ kommer fra sundhedsskadelige partikler, der kommer fra udlandet og blæses ind over København.

- Vi siger i runde tal, at omkring ti procent af for tidlige dødsfald skyldes den lokale udledning i København. Resten kommer fra kilder i udlandet, som altså udgør en meget stor del, siger forskeren.