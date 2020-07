I modvind: Trump ryster posen

USA's præsident, Donald Trump, har degraderet sin kampagnechef, Brad Parscale, efter at meningsmålinger viser en stærkt faldene støtte til præsidenten fire måneder inden valget.

Det skriver Trump på Twitter natten til torsdag dansk tid.

Præsidentens mangeårige kampagnechef erstattes af Bill Stepien, der har fungeret som stedfortrædende kampagnechef indtil nu, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Stepiens forbindelse til præsidenten går tilbage til 2016, hvor han hjalp Donald Trump til sejr over Hillary Clinton som en del af hans kampagne.

Trumps beslutning kommer, efter at han længe har haltet efter Demokraternes formodede præsidentkandidat, Joe Biden, i meningsmålingerne frem mod præsidentvalget 3. november.

Brad Parscale skal fremover stå for Trump-kampagnens digitale strategi.

Det er en rolle, han tidligere har udfyldt.

En unavngiven kilde tæt på kampagnen siger ifølge Reuters, at Trump længe har været nervøs for meningsmålingerne, og at han derfor 'har slået til mod det mest åbenlyse mål', han kunne.

Kilden siger også, at Parscale har været 'meget ligefrem omkring præsidentens udfordringer'.

Foruden dårlige meningsmålinger har den nu tidligere kampagnechef også fået skylden for Trumps kiksede vælgermøde i Tulsa, Oklahoma, i sidste måned.

Mødet tiltrak færre tilskuere end forventet og førte også til et coronavirusudbrud, der blandt andet gjorde, at Parscale og flere andre kampagnemedarbejdere måtte gå i karantæne.

Donald Trumps anseelse blandt vælgerne er dalet i år, efter at coronapandemien har kostet over 137.000 amerikanere livet og gjort millioner arbejdsløse.

Trumps forventede modstander ved præsidentvalget, Joe Biden, har flere gange beskyldt Trump for ikke at gøre nok for at stoppe pandemien.