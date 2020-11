I nat: Trump optrapper valg-krig

WASHINGTON D.C.: USA’s besejrede præsident, Donald Trump, tager nu endnu skrappere midler i brug i sit forsøg på at få underkendt resultatet fra tirsdagens valg for stemmefusk.

Justitsminister William Barr er gået i brechen for Trump. Foto: Mandel Ngan

Den siddende præsident, der fortsat er USA’s leder i 71 dage, har sat sin justitsminister, William Barr, i sving med at få topjurister og anklagere fra det amerikanske justitsministerium til at undersøge det, han kalder ’væsentlige anklager om uregelmæssigheder ved valghandlingen’.

Skridtet er højst opsigtsvækkende, da det normalt er kandidaterne selv og deres politiske partier, som giver sig i kast med beskyldninger om stemmefusk – ikke statsapparatet under præsidenten.

Trumps egne advokater, Rudy Giuliani og Corey Lewandowski, har sideløbende kastet sig ud i en stribe retssager mod valgmyndigheder i de tæt afgjorte stater Pennsylvania, Georgia og Wisconsin, hvor Joe Biden på papiret dog har fået tusindvis af flere stemmer end Trump.

Artiklen fortsætter under billedet...

Donald Trumps advokater Rudy Giuliani og Corey Lewandowski (yderst til højre) på et pressemøde om påstået valgsvindel i Pennsylvania. Foto: Anthon Unger

William Barrs entré I Trumps valgkrig ses som et brud med al sædvane om et upartisk embedsværk.

Således kunne New York Times i nat skrive, at chefen for Justitsministeriets kontor for valgsvindel, Richard Pilger, har sagt op i protest.

’Efter at have sat mig ind i den nye politik og dens konsekvenser, må jeg se mig nødsaget til at fratræde min stilling som direktør for Kontoret for Valgforbrydelser’.

Indtil videre har de fleste valgeksperter sagt, at Donald Trump ikke får held med at pille ved valgresultatet, fordi der ikke er skyggen af beviser for udbredt valgsvindel, og fordi Joe Biden er foran med titusindvis af stemmer i de stater, hvor Trumps advokater og nu Justitsministeriet ser på mulig stemmefusk.

Men her i USA bemærkede flere, hvordan også Brian Kemp, den Republikanske guvernør i staten Georgia, hvor blot 10.000 stemmer lige nu skiller Biden og Trump, kom præsidenten i møde.

I et tweet, der blev delt af præsidenten, skrev Kemp om den forestående omtælling af delstatens valg:

’Georgias valgresultat kommer til at inkludere lovligt afgivne stemmer – og KUN lovligt afgivne stemmer. Punktum’.

Heller ikke I Georgia er der beviser på udbredt valgsvindel, og almindeligvis vil en omtælling af stemmer kun føre til, at et par hundrede ændrer side eller bliver kasseret ud af millioner af stemmer.

Men mange Demokrater frygter, at Donald Trumps krig mod de mange brevstemmer, der er blevet afgivet i bl.a. Georgia, vil få en betydning for valget i en eller flere delstater.

Legede med tanken

Allerede før valget flirtede Donald Trump med tanken om ikke at acceptere valgresultatet. Blandt andet til et rally i netop Georgia, hvor Ekstra Bladet var til stede.

- Vi vil se svindel til valget, som vi aldrig hat set før, sagde Donald Trump blandt andet.