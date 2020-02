I oprør over Mettes reform: Flere S-borgmestre i protest

Flere socialdemokratiske borgmestre stiller sig nu i kø for at kritisere regeringens nye udspil til en kommunal udligningsreform.

Fra det rødglødende kommunale bagland hagler kritikken ned over Mette Frederiksen og co., hvor flere borgmestre savner gennemsigtighed i forbindelse med udspillet.

Senest er fire nye S-borgmestre nu kommet på banen, hvor de i kontante vendinger kritiserer de udregninger, som kommunerne har fået udleveret.

Internt oprør: S-borgmestre raser over Mette-reform

Regeringen udleverede dele af udregningerne til kommunerne 12. februar, men der mangler parametre og mellemregninger, mener Hans Christen Østerby (S), der er borgmester i Holstebro Kommune.

- Vi kan ikke se, hvordan vi er kommet til slut-tallet. Det er jo helt forfærdeligt. Det er ligesom at have en ligning, hvor man lige pludselig er fremme ved facit.

- Og det er der, vi er lige nu. Det er hammer frustrerende, siger borgmesteren til Ekstra Bladet.

Hovedrystende

I Holstebro har de kun hovedrysten tilovers for regeringens udspil, når deres nabokommuner i Viborg og Randers, begge står til at hive klækkelige millionbeløb hjem.

Til sammenligning skal Holstebro kommune betale 8 millioner kroner, hvor Viborg og Randers kommune får et økonomisk løft på henholdsvis 59 millioner kroner og 28 millioner kroner.

- Det, siger jeg, ikke er forkert, men vi kan ikke finde ud af, hvorfor der er den forskel, siger Hans Christen Østerby.

- Det er hammer frustrerende, siger en frustreret Hans Christen Østerby, der er borgmester Holsterbro. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

Borgmester i Favrskov Kommune, Nils Borring (S), fortæller, at de før offentliggørelsen af udligningsreformen håbede på at modtage penge. I stedet får de en finansiel lussing og skal betale 40,5 millioner kroner til de fattigere kommuner.

- Der findes ikke én borgmester, der er i stand til at regne på det her. Det er så kompliceret. Den ekspert, vi bruger i kommunen, har skrevet til mig, at han ikke har nok endnu til at se de afledte effekter af det her, siger Nils Borring.

I Sønderborg kommune skal der afregnes ved kasse et. Kommunen står med en ekstra regning på 10 millioner kroner, og også i det sønderjyske er de irriterede over regeringens hemmelighedsklammeri.

- Det er svært at vurdere helt på, når vi ikke har flere detaljer. Nu er der kommet lidt flere detaljer, men det er fortsat svært at gennemskue, siger Erik Lauritzen.

- Vi er pressede, siger Erik Lauritzen, der er borgmester i Holsterbro. Foto: Katrine Marie Kragh

I Holstebro Kommune har man fra 1. januar trukket skatteprocenten op med 0,2 procent op i håbet om at forbedre kommunes velfærd. Nu står man i stedet med en regning, der ikke vækker begejstring på den jyske vestkyst.

- Vi er pressede. Og vi ligger i en geografisk del af Danmark, hvor vi også er udfordrede på forskellige parametre. Derfor må jeg sige, på godt vestjysk, at det er træls, siger Hans Christen Østerby i kølvandet på regeringens udspil.

Se også: Det store røgslør

I Horsens ærgrer borgmester Peter Sørensen sig over at miste 32 millioner kroner, hvis regeringens udspil bliver til en realitet.

- Jo, selvfølgelig er det surt, og vi er rigtig ærgerlig over at miste millionerne, men vi har gåpåmod i Horsens og vil argumenterer for vores sag.

- Det undrer mig dog, at vi mister de 32 millioner kroner, fordi vi er en af de kommuner i Midtjylland, der har relativt få penge til service, siger han.