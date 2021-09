Efterdønningerne af en ny bog har fået Donald Trump til at kalde Mark Milley for en forræderisk idiot - nu svarer generalen igen

Det var en bog-bombe, der ramte USA, da den nye bog 'Peril' udkom i starten af september.

I bogen beskriver Washington Post-journalisten Robert Costa og Watergate-journalisten Bob Woodward Donald Trumps sidste tid som præsident, og især én passage stjal overskrifter.

Angiveligt valgte generalen Mark Milley i al hemmelighed at tage kontakt til de kinesiske myndigheder for præventivt at forhindre en mulig atomkrig.

Mark Milley ringede til den kinesiske general Li gennem en hemmelig kanal, blot to dage efter den amerikanske kongres blev stormet af Donald Trump-tilhængere 6. januar.

Og den historie fik Donald Trump til at starte en krig på ord.

'Hvis den historie om idioten Mark Milley er sand, så antager jeg, at han bliver stillet for en dommer tiltalt for forræderi, eftersom han har talt med en kinesisk modpart bag præsidentens ryg,' skrev Donald Trump i en udtalelse til pressen.

General Mark Milleys høring skulle egentlig handle om Afghanistan, men der var også spørgsmål til bogens historier. Foto: Ritzau Scanpix/

Forsvarer sig

Men nu forsvarer Mark Milley sig.

I et vidneudsagn foran Senate Armed Services Committee fortalte forsvarschefen, at han udelukkende ringede til kineserne, fordi der florerede rygter om, at USA kunne finde på at angribe dem.

- Jeg var sikker på, at præsident Donald Trump aldrig havde intentioner om at angribe kineserne, og det var min opgave at forsikre dem om det. Mit job på det tidspunkt var at deeskalere, og min besked var helt klar: Tag det roligt. Vi kommer ikke til at angribe jer, lød det fra Mark Milley.

I bogen 'Peril' fremgår det også, at Mark Milley efter sigende var så nervøs for, at Donald Trump var en gal mand, og derfor følte han, at han måtte gøre noget. Nervøsiteten blev kun stærkere i forbindelse med optøjerne i Washington 6. januar.

Idiot-krig: Nu forsvarer han sig

Er han skør?

I bogen har journalisterne også fået adgang til en samtale mellem formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, og Mark Milley, hvor sidstnævnte må forsikre om, at atomvåbnene er i sikre hænder.

- Du ved, at han er skør. Han har været skør i lang tid, lød det fra Nancy Pelosi.

Til det svarede Mark Milley:

- Madam Speaker. Jeg er enig med dig i alt, står der i bogen.

Men også den historie har forsvarschefen nu en anden udgave af.

- Jeg forklarede hende, at præsidenten er den eneste, der har kontrollen over atomvåbnene, men han er ikke alene om at sætte det i værk. Derudover forklarede jeg, at jeg ikke er i stand til at vurdere præsidentens mentale sundhed, siger han.

Nancy Pelosi og Donald Trump var store politiske fjender, inden Joe Biden tog over. Foto: Chip Somodevilla/Ritzau Scanpix

200 vidner

Bogen bygger på vidneudsagn fra 200 personer tæt på Donald Trump og hans stab i de sidste uger, inden Joe Biden blev indsat som ny præsident.

Her er der også påstande om, at den tidligere præsident var decideret manisk i sine sidste dage som præsident, hvor han angiveligt råbte ad sine rådgiver og var besat af at få valget omstødt.

Trump-lejren har endnu ikke reageret på påstandene i bogen.