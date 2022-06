Igen igen: Ny DF-bestyrelse skrider fra formanden

For anden gang på under en uge forlader en lokalbestyrelse Dansk Folkeparti i protest mod formanden

Hovedparten af medlemmerne af Dansk Folkepartis lokalbestyrelse i Thisted har fået nok af den nye formand, Morten Messerschmidt, og forlader partiet.

Årsagen er igen voldsom utilfredshed med, hvordan partiet ledes, den interne splid og manglende tro på, at det bliver bedre. Det siger nu forhenværende bestyrelsesformand Nina Røntved Krog til Ekstra Bladet efter et møde i bestyrelsen mandag aften.

- Vi er fire, der har meldt os ud. Og det har vi skrevet til Christiansborg og medlemmerne. Så lige nu er der ingen bestyrelse, siger hun og fortsætter:

- Vi har gjort det på grund af det interne fnidder, der er. Den manglende kommunikation fra toppen til baglandet. Og så den daglige udskamning på Facebook, der bliver ved og ved og ved over for dem, der ikke støttede Morten i formandsvalgkampen.

- De bliver hængt ud og nedgjort hver evig eneste dag. Det kan man ikke. Det er voksne mennesker.

Det er anden gang på mindre end en uge, at en lokalbestyrelse forlader partiet. For bare fem dage siden forlod fire ud af fem medlemmer af bestyrelsen i Rebild partiet.

Personopgør og dårlig stemning

Det har da heller ikke været en dans på roser for Dansk Folkeparti de sidste år. Flere dårlige valgresultater ledte til interne konflikter og kritik af den daværende formand, Kristian Thulesen Dahl.

Oven på kommunalvalget meldte Kristian Thulesen Dahl sin afgang, og et bittert opgør fulgte, hvor beskyldninger føg gennem luften, og personangreb på personangreb fandt vej til avisernes spalter.

Formandsopgøret endte med, at Morten Messerschmidt sejrede. Valget bragte dog ikke ro med sig. Fløjene i partiet er fortsat med at bekrige hinanden, en stribe folketingsmedlemmer har forladt det og meningsmålingerne er i kulkælderen.

Ekstra Bladet har prøvet at finde de ti løsgængere i Folketinget og efter længere tids jagt, dukkede en stribe DF-afhoppere op. De mener bestemt ikke, at de er Dansk Folkeparti 2.0 - og så langer de ud efter deres tidligere formænd Ekstra Bladet fandt tidligere på året - efter længere tids jagt - en stribe DF-afhoppere. De mener bestemt ikke, at de er Dansk Folkeparti 2.0 - og så langer de ud efter deres tidligere formænd

Hetz på Facebook

Den giftige stemning mod dem, der ikke støttede Morten Messerschmidt, huserer ikke mindst på Facebook i både lukkede DF-grupper og helt åbent, fortæller Nina Røntved Krog.

- Det er også fra folk som Morten Messerschmidts egen mor, Inge, der er rigtigt strid. Men også andre er meget stride, siger hun.

Det sidste strå for Nina Røntved Krog og de tre andre nu forhenværende DF'ere kom dog til Hjallerup Marked for halvanden uge siden.

- Der står Morten Marinus (Folketingskandidat for partiet i Nordjyllands storkreds red.) og siger, at han nok skulle sørge for, at vores kandidat, Ib Poulsen (Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds red.), ikke fik nogen stemmer, fordi Thy og Mors ikke skulle repræsenteres på Christiansborg. Det var vi simpelthen for dumme til.

- Og så blev jeg gal! Der er det mest utidige, jeg har været med til, siger hun.

Hun kontaktede ledelsen på Christiansborg telefonisk, men blev bedt om at sende en mail. Og hun følte slet ikke, at hendes og bestyrelsens frustration blev taget alvorligt.

- Så tænkte jeg, at nu vil jeg ikke være med mere.

Afiver pure

Morten Marinus afviser fuldkomment, at han skulle have undergravet eller talt grimt om Ib Poulsen på Hjallerup Marked.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skal blandes ind i den debat. For jeg har ikke udtalt mig om, hvem der skal vælges i Thisted eller om de er nogle idioter. Det har jeg intet sagt om.

- Jeg ved ikke, hvor de har det fra, for mig bekendt var der ikke nogen fra Thisted på Hjallerup Marked, siger han og fortsætter:

- Og jeg har snakket med Ib Poulsen i dag og fortalt ham, at det har jeg altså ikke sagt. Der er ingen dårlig stemning mellem mig og Ib. Vi er gamle kollegaer. Hvorfor jeg skal kastes ind inder bussen, det forstår jeg ikke.

Stemningen er væk

Nina Røntved Krog fortæller, at glæden ved arbejdet i Dansk Folkeparti også er væk efter flere års intern splid, magtkampe og personfnidder.

- Vi har altid været en stor familie og hjulpet hinanden både i politik og privat. Vi har altid haft det så godt. Men stemningen lige nu er bare, at alle bekriger alle. Jeg forstår det ikke, siger hun og fortsætter:

- Når man først begynder at ligge søvnløs om natten og gør det i mange måneder, skal man reagere. I går var en hård aften, men jeg har sovet som en baby i nat.