Ikke muligt at genskabe sms'er i minksag

Statsministerens slettede sms'er i minksagen kan ikke genskabes.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Her lyder det, at det 'desværre ikke har været muligt at genskabe sms-beskeder fra den relevante periode fra statsministerens eller ansatte i Statsministeriets enheder'.

- Det er kun i regeringens interesse at få kastet lys over denne sag, og derfor tog vi også det helt ekstraordinære skridt at bede politiets teknikere om at forsøge at genskabe sms’erne.

- Det er desværre ikke lykkedes i det omfang, vi havde håbet, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i pressemeddelelsen.

Derudover oplyser ministeriet, at det har været muligt at genskabe et begrænset antal sms'er fra Justitsministeriets departementschefers enheder.

Resultat var klar 12. november

Politiets teknikeres arbejde med at genskabe sms'erne var færdigt 12. november. Her blev resultatet overdraget til Justitsministeriet, hvor det er blevet opbevaret i sikrede konvolutter.

Ifølge Justitsministeriet opbevarede de resultatet 'indtil den videre proces for gennemgang og udlevering af eventuelt genskabte sms-beskeder kunne aftales med Minkkommissionen'.

- Justitsministeriet har opbevaret kuverterne på vegne af statsministeren og de øvrige personer, siden politiets teknikere blev færdige med undersøgelserne.

- Justitsministeriet har således ikke haft adgang til materialet i denne periode, lyder det fra Nick Hækkerup i pressemeddelelsen.

Forstår spekulation

Meldingen kommer dagen efter kommunalvalget, hvor Socialdemokratiet gik tilbage i store dele af landet og særligt i de største byer, hvilket af nogle tilskrives sms-sagen.

Nick Hækkerup siger til Ritzau, at han godt forstår, hvis nogen synes, at timingen er påfaldende.

- Det kan jeg godt forstå, at man kan spekulere i, men når jeg forklarer processen, som er aftalt med kommissionen, så synes jeg, at den mistanke må forsvinde, siger justitsministeren.

Selv om politiets teknikere blev færdige med at forsøge at genskabe sms'erne fredag, kunne ministeriet ikke oplyse, om sms-beskederne var genskabt, da flere medier spurgte specifikt til det.

Justitsministeren mener ikke, at svaret kunne være fremlagt før.