Indfører gigantiske corona-bøder

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, skruer bissen på for at komme coronavirussen til livs.

Det er besluttet, at der skal højere bøder til, når restriktioner brydes.

Det skriver BBC.

Nægter man at bære mundbind, skal man diske op med op til 3200 pund, svarende til cirka 26.000 danske kroner. Og organisationer, der afholder ulovlige rave-fester, kan risikere at betale op mod 10.000 pund, hvilket svarer til cirka 82.000 danske kroner.

- De fleste personer i landet følger reglerne og gør deres for at holde virussen nede, men vi må forblive fokuserede, og vi skal ikke blive for selvtilfredse, siger Boris Johnson og fortsætter:

- Derfor styrker vi myndighederne beføjelser, der kan bruges mod dem, der gentagende gange bryder reglerne.

De strengere foranstaltninger kommer samtidigt med, at der fra lørdag bliver åbnet mere op i Storbritannien. Blandt andet bliver det lovligt at holde små bryllupsreceptioner, at afholde indendørs live-forestillinger, og bowlingbaner kan også se frem til at genåbne.

Den nye vejledning for genåbning af forskellige forretninger og arrangementer gælder dog ikke i de områder, hvor der er særlige, lokale nedlukninger.

Sidst, Storbritannien skulle lukkede samfundet mere op, var 1. august. Men på grund af et stigende antal smittede blev åbningen udskudt.