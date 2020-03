Indien lukker ned for at bremse coronavirus

Premierminister Narendra Modi siger i en tv-tale, at Indien fra midnat natten til onsdag vil være lukket fuldstændig ned for at bremse spredningen af coronavirus.

- Der vil være et totalt forbud mod at bevæge sig uden for sit hjem, siger han.

Indien har foreløbig meldt om 482 bekræftede smittede med coronavirus. Ni er døde.

Der bor over 1,3 milliarder mennesker i Indien. Læger og forskere har advaret om, at over en million indere kan være smittet af coronavirus inden midten af maj.

- Den eneste måde at redde os selv fra coronavirus er, ved at vi ikke forlader vores hjem, og uanset hvad der sker, så bliver vi i vores hjem, siger Modi i tv-talen.

Indiske sundhedseksperter siger, at smitten med virus allerede har bevæget sig fra nogle af Indiens store byer ud til mindre byer i landet.

- Indien er i dag på et sådant stade, hvor vore handlinger nu vil afgøre vores evne til at reducere kraften fra denne katastrofe, føjer Modi til i sin tale.

Over 377.000 mennesker er verden over blevet registreret som smittet med coronavirus. Ifølge Reuters seneste opgørelse er virussen skyld i, at 16.250 personer er døde.