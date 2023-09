Indkalder til pressemøde: Ny bandepakke på vej

Statsministeriet indkalder til pressemøde tirsdag eftermiddag på Politigården i København.

Her vil regeringens nye bandepakke blive præsenteret.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Den nye bandepakke kommer til at blive præsenteret af både statsminister Mette Frederiksen (S), vicestatsminister og økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V), justitsminister Peter Hummelgaard (S) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) være til stede.

Pressemødet starter 13.45.

Det er den fjerde bandepakke, der bliver præsenteret. Formålet er at stramme rebet om især rocker- og bandekriminalitet og andre former for organiseret kriminalitet.

Sætter hårdere ind

Hvad den nye bandepakke helt konkret kommer til at indeholde, er endnu uvist, men det forlyder, at regeringen blandt andet har ønsket at sætte hårdere ind over for besiddelse af kniv.

Annonce:

I en pressemeddelelse skrev Justitsministeriet fredag, at nye tal fra politiet viser, at der i første halvdel af 2023 blev rejst 303 sigtelser mod unge mellem 15 og 18 år for ulovlig besiddelse af kniv på offentligt sted.

Til sammenligning blev i alt 306 unge i aldersgruppen sigtet for det samme i hele 2018.

Konkret meddelte Justitsministeriet, at regeringen i den nye bandepakke blandt andet vil foreslå at skærpe straffen for ulovlig besiddelse af knive på offentligt tilgængeligt sted under skærpende omstændigheder.

'Det vil konkret betyde, at førstegangstilfælde som udgangspunkt skal straffes med 14 dages fængsel i stedet for 7 dage, og andengangstilfælde skal straffes med 30 dages fængsel i stedet for 14 dage, som straffen i udgangspunktet ligger på i dag,' lød det.

Derudover vil regeringen foreslå, at straffen for at besidde kniv på ungdomsskoler, uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber og i offentlig transport bør være hårdere end i dag.

– Jeg synes, de her tal er dybt alarmerende. Vi ved, at banderne rekrutterer blandt vores børn og unge. Og vi har i 2023 været vidne til voldsomme knivoverfald, hvor flere af episoderne har involveret meget unge mennesker, udtalte Peter Hummelgaard i forbindelse med pressemeddelelsen.