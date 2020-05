Indleder landesorg: Præsident inviterer 30 venner til grillfest

I Brasilien har landets kongres netop besluttet, at man går ind i en tre dage lang landesorg.

Det sker, mens sundhedsministeriet søndag melder om mere end 10.000 coronarelaterede dødsfald og 155.000 registrerede smittede i Brasilien.

Det er dog ikke alle, der tager coronakrisen lige tungt i Sydamerikas folkerigeste nation. Landets præsident, Jair Bolsonaro, har tidligere kaldt coronavirussen for 'en mild forkølelse'.

Bolsonaro ser heller ikke nødvendigheden af et forsamlingsforbud. Faktisk sagde han tidligere på ugen, at han planlagde at invitere 30 mennesker over til en grillaften på præsidentpaladset. Han jokede med, at ville invitere yderligere par tusinde, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, taler til demonstranter i landers hovedstad, Brasília, 19. april. Foto: Sergio Lima/Ritzau Scanpix

Præsidenten har gentagne gange aktivt modarbejdet de restriktioner, som delstaterne har indført for at stoppe spredning af coronavirus. Han mener, at de ødelægger økonomien. Bolsonaro har eksempelvis deltaget i flere demonstrationer mod nedlukninger i flere af landets delstater.

Da han i slutingen af april blev spurgt ind til landet stigende dødstal, lød svaret ifølge The Guardian blot:

- Hvad så? Hvad vil du have, jeg skal gøre ved det?

Den kontroversielle håndtering af coronakrisen høster nu skarp kritik.

I en usædvanlig leder skriver det ansete medicinske tidsskrift The Lancet, at Brasiliens præsident udgør den største trussel mod det store lands muligheder for effektivt at bekæmpe coronavirus.

'Udfordringen er i sidste ende politisk og kræver et stadigt engagement i det brasilianske samfund som helhed. Brasilien er et land, som må finde sammen og komme med et klart svar på en præsident, som blot siger 'Og hvad så?' til problemerne', skriver The Lancet og tilføjer:

'Præsidenten må foretage en drastisk kursændring eller gå af'.

Den højreorienterede Bolsonaro er i stigende grad blevet svækket af en politisk krise i kølvandet på fyringen af den populære sundhedsminister Luiz Henrique Mandetta og justitsminister Sergio Moros tilbagetræden, skriver The Lancet.

Landets kongres opfordrer i forbindelse med landesorgen folk til at følge myndighedernes anvisninger, mens Brasilien forbereder sig på 'en sikker og endelig tilbagevenden til normalen', skriver AFP.

