Indrømmer endelig: - Vi vandt ikke

For første gang siden det amerikanske præsidentvalg indrømmer den tidligere præsident Donald Trump, at han og Republikanerne ikke vandt valget.

- Vi vandt ikke, siger han i et telefoninterview med Fox News' journalist Sean Hannity. Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt Huffington Post.

Trods indrømmelsen lukkede Donald Trump dog ikke valgresultatet helt.

- Lad os se, hvad der sker, lød det efterfølgende.

Donald Trump fik samlet 74,2 millioner stemmer mod Bidens 81,2 millioner stemmer. Men i USA er det valgmændene, der afgør valget. Her vandt Biden forholdsvist stort med 306 valgmænd mod Trumps 232.

Donald Trump har tidligere erkendt, at BIden ville overtage embedet i Det Hvide Hus 7. januar, men han har gentagne gange insisteret på, at valget var 'rigged' - at der var fusket med stemmerne. Donald Trump har tilmed sagt, at han i virkeligheden vandt en 'jordskredssejr'.

Overvejer at stille op igen

I interviewet med Sean Hannity sagde Trump også, at han overvejer at stille op som præsidentkandidat igen i 2024.

Han påpegede i den sammenhæng, at 'vi overraskede i 2016' og antydede dermed, at han tror på, han kan vinde valget igen.

Trods indrømmelsen af, at han tabte valget, benyttede Donald Trump også lejligheden til at prale med det arbejde, han udførte som præsident.

- Ingen har gjort et lige så godt som os under pandemien, lød det. Donald Trump nedtonede ved flere lejligheder de konsekvenser, covid-19 ville få for amerikanerne. Han sagde blandt andet, at virussen ville ebbe ud efter de første 15 tilfælde.

I dag er dødstallet i USA 600.000, hvilket er det højeste i verden.