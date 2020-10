'Vi skal have demokratiet genindført, så det ikke alene er ét parti med regeringsmagt pt, som indskrænker danskernes frihed!', lyder det fra formanden for Dansk Folkeparti.

Kristian Thulesen Dahl er røget til tasterne efter dagens coronapressemøde, og det er ikke med hjertevarm støtte til statsministeren.

Formanden for Dansk Folkeparti var markant i udmeldingen på Twitter fredag aften. Han vil gerne inddrages, frem for at orienteres, lyder det.

Ikke den eneste

En 'helt enig' Lars Løkke Rasmussen bakker Thulesen Dahl op, men påpeger, at 'Folketinget har delegeret magten til dem (Regeringen, red.)'

Løkke var også ude med sin egen udmelding i kølvandet på pressemødet.

I en række tweets stillede den tidligere statsminister sig utilfreds med pressen, dokumentationen for mundbind, og så stillede han spørgsmålstegn ved grundlaget, hvorpå man baserer restriktionerne.