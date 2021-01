Indtog Pelosis kontor: - Jeg skrev noget grimt

Richard Barnett var en af demonstranterne, der onsdag var med til at storme Capitol Hill i USA og endte på Nancy Pelosis kontor

Optøjerne var voldsomme, og demonstranterne mange onsdag aften ved Capitol Hill i USA.

En af demonstranterne, Richard Barnett, tvang sig tilmed adgang til Nancy Pelosis, formanden for Repræsentanternes Hus, kontor, hvor han stolt poserede.

Til The New York Times forklarede Barnett efterfølgende:

- Jeg skrev en grim besked og satte mine fødder op på skrivebordet. Jeg lagde 25 cent på hendes bord.

Noget, som billedet fra kontoret bekræfter.

Trump lover at forlade Det Hvide Hus

Tog en konvolut

Med sig fra kontoret nuppede Barnett også et konvolut med Pelosis navn på. En konvolut, som han stolt viste frem foran Capitol Hill. Se billedet her.

Til sidst forlod Barnett kontoret, da politiet kom stormende med peberspray.

- Da politiet kom ind med peberspray, sagde jeg: 'Jeg har betalt for det, det er mit,' og så gik jeg, forklarer han til The New York Times.

Slut for Trump: Kongressen har bekræftet Joe Bidens valgsejr

Flere døde

Hundredvis af Donald Trump-tilhængere trængte onsdag ind i USA's Kongres, i forbindelse med at medlemmer af Senatet og Repræsentanternes Hus formelt skulle bekræfte Demokraternes Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

Her stødte de sammen med politiet, mens flere kongresmedlemmer måtte evakueres fra bygningen.

En kvinde er bekræftet død under optøjerne, mens flere er såret - heriblandt flere politibetjente.

Kvinden blev skudt af en betjent, mens yderligere en kvinde og to mænd mistet livet under protesterne som følge af 'medicinske komplikationer', oplyser politichefen i den amerikanske hovedstad Robert J. Contee.

