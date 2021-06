Infrastrukturplan kan gøre Danfoss-drøm til virkelighed

En bro eller tunnel mellem Als og Fyn er et skridt tættere på at blive til virkelighed.

I Folketingets nye infrastrukturaftale fremgår det nemlig, at der er afsat 20 millioner til en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

- Det er en fantastisk nyhed for hele Fyn og Sønderjylland, at der kommer en statslig forundersøgelse. Vi er nu rykket op i en helt ny liga af infrastrukturprojekter og har taget et stort skridt nærmere en fast forbindelse, siger Jørgen Mads Clausen, der er formand for AlsFynBroens styregruppe, i en pressemeddelelse.

Ud over at være formand for styregruppen er Jørgen Mads Clausen bestyrelsesformand i Danfoss, der har base på Als, og som i mange år har ønsket en fast forbindelse mellem Fyn og Als.

I juni sidste år blev Mette Frederiksens særlige rådgiver og stabschef i Statsministeriet, Martin Rossen, hyret som Senior Vice President i Danfoss.

Da regeringen i april fremlagde sin infrastrukturplan, indeholdt den også en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Da afviste regeringen pure, at der skulle være tale om en vennetjeneste til Martin Rossen.

- Jeg er ked af at ødelægge den dårlige stemning. Men det er faktisk sådan, at hvis du læser Socialdemokratiets udspil fra 2019, så indgår en Als-Fyn-forbindelse rent faktisk i det, sagde transportminister Benny Engelbrecht (S) dengang på et pressemøde.

Også borgmestrene i Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner er meget glade for forundersøgelsen.

- En fast forbindelse har været et stort ønske i mange år, og derfor er jeg rigtig glad for forundersøgelsen, som bringer os et vigtigt skridt tættere på at blive landfast med Fyn, siger Erik Lauritzen (S), der er borgmester i Sønderborg, i pressemeddelelsen fra AlsFynBroen.

Han bakkes op af sin fynske kollega.

- Det er lige netop det her, vi har arbejdet for, og nu ser jeg frem til, at vi bliver endnu klogere på projektet, siger Hans Stavnsager (S), der er borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune.

De to borgmestre er ligesom Jørgen Mads Clausen med i styregruppen i AlsFynBroen.

Flere folketingspolitikere, blandt andre Nye Borgerlige-formand Pernille Vermund, Ellen Trane Nørby (V) og Lars Christian Lilleholt (V), er med i AlsFynBroens komité, der er med til at udstikke projektets overordnede retning.