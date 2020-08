Ingen aftale om fase fire endnu

Sent onsdag aften må partierne forlade Christiansborg uden en aftale om fase fire.

- Der er en række spørgsmål, der er blevet vendt, som man har behov for at blive mere præcise på. Fremfor at prøve at forhandle det på plads nu, så udsætter vi forhandlingerne, lød det fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til TV 2 og DR.

Partierne forhandler blandt andet om, hvordan og hvornår natteliv og spillesteder skal genåbne.

Venstres næstformand, Inger Støjberg, kalder beslutningen om at udskyde forhandlingerne for 'udramatisk'.

- Det er en aftale, der har en stor indvirkning for rigtig mange mennesker. Jeg vil kalde det meget udramatisk, at vi lige går hjem og sunder os alle sammen, og så mødes vi igen, lød det fra næstformanden.

En lignende melding lød fra Enhedslisten.

- Det var klart, at jeg havde forventet, at vi kunne lukke en aftale, men der var nogle partier, som havde brug for yderligere afklaring. Det respekterer vi selvfølgelig. Overordnet ser det positivt ud, lød det fra sundhedsordfører Peder Hvelplund fra Enhedslisten.

Ingen af de fremmødte politikere ville uddybe stridspunkterne fra dagens forhandlinger, der forventes at fortsætte i de kommende dage.