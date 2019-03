Ingen garanti for hvor pengene til Vermunds kandidaters facebook-indsamlinger ender

15 af Nye Borgerliges folketingskandidater samler ind til deres personlige valgkamp på nettet - men der er ingen garanti for, hvordan pengene præcist bliver brugt

Et væld af politikere beder disse dage om penge på det virtuelle bytorv, Facebook.

Ikke mindst Nye Borgerlige benytter sig af metoden for at samle penge. 15 af det nye partis 19 folketingskandidater har indsamlinger på Facebook, som beder om penge til deres personlige valgkamp.

Det skriver mediet Redox.

Du kan dog ikke være sikker på, at dine donationer ender med at gå til de projekter, som Nye Borgerliges politikere nævner. Indsamlingerne er nemlig ikke meldt til Indsamlingsnævnet, som normalt holder øje med, at pengene bliver brugt til det, de er lovet.

Man skal ellers anmelde personlige indsamlinger. Det fortæller Indsamlingsnævnets formand, Christian Lundblad.

- For at samle ind til en personlig valgkamp, skal man have tilladelse fra Indsamlingsnævnet, mens indsamlinger til politiske partier er undtaget, lyder det fra formanden.

Derfor har for eksempel Socialdemokratiet anmeldt otte indsamlinger og SF 21 indsamlinger. Det kan man se på nævnets hjemmeside.

Nye Borgerlige mener dog ikke, at de er indbefattet af reglerne, da pengene rent faktisk ikke går til kandidaten, men derimod lokalforeningen. Derfor kan man heller ikke være sikker på, at ens penge går til nøjagtig det, som der ellers bliver sagt i opslagene.

Pengene er ikke øremærket

- Alle vores kandidater samler ind igennem deres lokalforening. De penge, der indgår i indsamlingerne tilfalder lokalforeningen. Det er dem, der bestemmer, hvad pengene skal bruges til.

- Der er to af jeres kandidater, som har indsamlinger med private mobilepaynumre. Det er jo ikke erhvervsnumre eller noget som helst?

- Jeg er ikke klar over, om de gør det på den måde. Hvis de gør det, skal vi selvfølgelig have ændret det. Det giver mening, at pengene i første omgang tilfalder lokalforeningen.

- Men uanset samler de vel stadig ind til deres private valgkampagne? Så kan det godt være, at pengene først går ind på Nye Borgerliges konto, men de er vel stadig øremærket kandidaten?

- Nej, det er de ikke. Det er bestyrelsen, der bestemmer, hvad de penge, der går ind til lokalforeningen, skal gå til.

Gennemsigtighed

Det er derfor ikke garanteret, at ens bidrag går nøjagtig til det, der står i de forskellige Facebook-opslag.

- Man skal passe på med garantier. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad den lokale bestyrelse vælger at bruge pengene på, men jeg vil da med 99,9 procent sikkerhed sige, at det gør de. Jeg kan ikke garantere, at der ikke bliver købt et enkelt stykke wienerbrød.

- En af grundene til, at man kan anmelde indsamlinger til Indsamlingsnævnet, er, at der kommer et regnskab ud, så alle, der har spyttet i kassen, kan se, hvad pengene er blevet brugt til. Hvorfor ikke bare anmelde det?

- Vi mener, at hver eneste lokalforening har regnskabspligt, hvor man derigennem kan se, hvad pengene er brugt på. Der er rigtig mange politiske partier, der samler ind på nøjagtig samme måde, siger Jesper Hammer.