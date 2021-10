Ingen opbakning til Heunickes trusler

Nye restriktioner kræver, at covid-19 igen bliver kategoriseret som en samfundskritisk sygdom - og det får Magnus Heunicke tilsyneladende svært ved at samle opbakning til

Det faldt ikke i god jord hos oppositionspartiet Venstre, da sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag truede danskerne med nye restriktioner, hvis ikke flere vælger at tage imod en vaccine.

Udmeldingen kom, da smittetallene hver dag i en uge har været over 1000.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, kaldte det 'en helt vild melding' og mente desuden, at regeringen med truslerne lagde sig på kanten af et løftebrud.

- Vi er blevet lovet - også fra sundhedsmyndighedernes side - at når vi havde fået vaccinerne kørt ud over rampen, så slap vi af med restriktioner og nedlukninger. Derfor er det ikke acceptabelt, at ministeren kommer med sådan en udmelding i den nuværende situation, sagde Martin Geertsen til TV 2.

Bliv opdateret på de danske smitte- og vaccinetal.

Ingen opbakning

Og det lader til, at sundhedsministeren skal lede længe efter den opbakning, der skal til for at genindføre eksempelvis mundbind, forsamlingsforbud eller i værste fald nedlukninger.

Det kræver nemlig, at covid-19 igen bliver kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og det ville i givet fald skulle vedtages i Folketinget.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en række af de øvrige partiers sundhedsordførere, som alle ligeledes er medlemmer af Folketingets epidemiudvalg, og herfra lyder det samstemmende, at der ikke er opbakning til nye restriktioner på nuværende tidspunkt.

Hav fokus på bedre hygiejne

Hos Enhedslisten siger sundhedsordfører Peder Hvelplund:

- Vi står ikke i en situation, hvor det er påkrævet med nye restriktioner. Jeg er helt tryg ved, at vi har nedklassificeret corona til ikke-samfundskritisk sygdom, og jeg ser ikke noget i tallene, der giver anledning til bekymring, siger han.

- Det var forventet med flere smittede hen over efteråret og vinteren, og så længe der ikke er en ny variant, som vaccinerne ikke virker på, så bakker vi ikke op om nye restriktioner.

I stedet vil Enhedslisten sikre, at der fortsat er ressourcer til at have øget fokus på hygiejne i ældreplejen, daginstitutioner og i skolerne.

Ingen voldsomme konsekvenser

Hos de konservative lyder det fra sundhedsordfører Per Larsen:

- Det ser jeg ikke for mig. Smitten stiger, ja, men konsekvenserne er ikke voldsomme. Vi har en af de højeste vaccinationsrater i hele verden - med gode og effektive mRNA-vacciner - og samtidig er vi blevet bedre til at behandle de coronasyge.

- De lokale høje smittetal skal man selvfølgelig håndtere, men det kan man eksempelvis gøre ved at teste maksimalt og få opsporet de smittede.

Hvis partiet skal overveje at bakke op om nye restriktioner, skal epidemien udvikle sig i sådan en grad, at hospitalsvæsnet ikke længere kan garantere pleje til andre patienter end coronapatienter.

Bedre testforhold

Hos Dansk Folkeparti bakker sundhedsordfører Liselott Blixt heller ikke ministeren op:

- Vi synes, det var en meget underlig udmelding, og det støtter vi ikke op om. Vi ser ikke udfordringer i sundhedsvæsnet endnu, og vi vidste, at smitten ville stige, og at vi fremadrettet skal leve med corona, så det er besynderligt at true med bål og brand.

- I stedet bør man kigge på, om der er blevet lukket for meget ned i forhold til testmuligheder. Mange klager over, at der er for langt og for lange ventetid til test, ligesom raske og syge i dag står side om side i testkøen.

Fuldstændig grotesk

Nye Borgerliges sundhedsordfører, Lars Boje Mathiesen, er mere skarp i retorikken:

- Regeringen skal stoppe sig selv. Det er fuldstændig grotesk at se, hvordan en minister spiller befolkningen ud mod hinanden - vaccinerede mod ikke-vaccinerede. Det er uhørt.

På spørgsmålet om, hvorvidt han forestille sig en situation, hvor han og Nye Borgerlige bakker op om en ny nedlukning, siger han:

- Ikke umiddelbart. Der er mange tal i spil her, men vi bliver nødt til at lave politik på det eneste tal, der betyder noget, nemlig antallet af indlagte. Folk er indlagt i kortere tid og er ikke lige så syge - så der er ikke noget, der tyder på, at sundhedsvæsnet er ved at blive overbelastet.

Ekstra Bladet har ligeledes rakt ud til sundhedsordførerne fra Radikale Venstre, Liberal Alliance og SF for at få en kommentar, men i skrivende stund uden held.