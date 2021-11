Ingen opbakning til ny svensk leder

Der er ikke umiddelbart opbakning i Riksdagen i Sverige til at gøre Socialdemokraternas formand, Magdalena Andersson, til ny statsminister.

Det siger talmannen Andreas Norlen - Riksdagens øverste repræsentant.

Han havde givet Andersson en frist til klokken 12 mandag til at præsentere et grundlag for at gøre Andersson til statsminister.

Det er Vänsterpartiet, der ikke vil støtte hende på det foreliggende grundlag. Partiet havde krævet forbedringer af velfærden og regler for et nyt regeringsgrundlag.

Anderson har ikke bedt om mere tid til at forhandle, og derfor vil sagen blive sendt tilbage til Riksdagen til afstemning, siger talmannen.

- Jeg har derfor besluttet at nominere Magdalena Andersson til Sveriges 34. statsminister, siger Norlen.

Andersson er udset til af afløse statsminister Stefan Löfven.

