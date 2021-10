Ingen yderligere hjælp på vej til lokale ved udrejsecenter

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) havde tirsdag ikke flere penge eller nye initiativer med til et samråd i Folketinget om tryghed til lokalområdet omkring udrejsecenter Kjærshovedgård, hvor svært kriminelle udviste udlændinge sidder.

På samrådet tirsdag blev han af De Konservatives udlændingeordfører, Marcus Knuth, spurgt om, hvad man vil gøre for lokalområdet.

Her henviste ministeren til de tiltag, som regeringen tidligere har præsenteret for at øge trygheden i området.

I september ved et besøg i lokalområdet nedsatte ministeren en tryghedsgruppe af lokale interessenter. Den skal komme med forslag til at øge trygheden, og så vil den kunne få støtte af det offentlige.

Tirsdag siger ministeren, at der vil blive afsat en pulje i finansloven til netop det.

- Næste uge har vi indkaldt til det første møde i den tryghedsgruppe, som jeg har varslet. Af regeringens finanslov vil der fremgå et beløb, som den her tryghedsgruppe kan benyttes sig af til at igangsætte initiativer, siger Mattias Tesfaye.

- Det kan være et aflåst cykelskur på Bording Station eller et overvågningskamera, eller hvad de mener lokalt, at der er behov for.

Regeringen vil i første omgang sikre et årligt beløb til de næste fire år, oplyser ministeren.

- Det er et encifret millionbeløb, siger Mattias Tesfaye og oplyser, at det endelige beløb ikke er lagt fast.

Derudover arbejdes der på en ordning for nabokompensation, hvor naboerne til udrejsecenteret får en økonomisk kompensation. Den er dog ikke præsenteret endnu.

Marcus Knuth kaldte i starten af samrådet oprettelsen af en tryghedsgruppe for 'helt ude i hampen' og mere 'snak og snak og snak', da lokale allerede er kommet med idéer.

Mattias Tesfaye erklærede sig dog uenig i, at der ikke skulle være sket noget:

- Vi har styrket hegnet omkring centret, der er en døgnbemandet vagt, og der bliver patruljeret tre gange i døgnet omkring centret. Og bliver der brug for mere, så er vi klar til at se på det.

- Så jeg er enig i, at lokalsamfundet skal have en hjælpende hånd. Men jeg er uenig med spørgeren om, at der ikke sker noget, siger Mattias Tesfaye.

Samrådet er en del af den snart langstrakte diskussion om fremtiden for udrejsecentret Kærshovedgård, hvor det var et valgløfte fra regeringen i 2019 at lave et nyt udrejsecenter et andet sted i landet for de mest kriminelle beboere.

I maj 2021 foreslog regeringen så at placere et nyt center på Langeland. Det var der dog et folketingsflertal imod.

Derfor er planen om at lave et nyt udrejsecenter på Langeland lagt i graven. Og regeringen har ingen alternative forslag. Dermed står lokalområdet omkring Kærshovedgård med de samme problemer, der har været længe.

De lokale i området ønsker mere politi, støtte til alarmer og mere overvågning i området for at mindske kriminaliteten.

De af beboerne, der er placeret på Kærshovedgård, fordi de er udvist ved dom eller er på tålt ophold, er da også endog meget kriminelle.

Et svar til Folketinget viste i september, at de 138 personer på Kærshovedgård i de to kategorier samlet er dømt for 382 tilfælde af alvorlig kriminalitet og 11.790 tilfælde af mindre grov kriminalitet som ikke at leve op til deres meldepligt.