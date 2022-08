Inger fik gavn af eliteklub – jeg mødte fremtidsforsker

Det er ikk’ så ringe endda i de fine, københavnske saloner, som man kan få ’stor gavn af’.

Det mener formanden for Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, som ellers har blæst til kamp mod sådanne saloner.

- Jeg kan ikke se mig selv i de debatter, der fylder blandt eliten i de fine saloner i København. Det er simpelthen blevet for langt fra Christiansfeld til Christiansborg, lyder det fra Inger Støjberg i en video på Danmarksdemokraternes hjemmeside.

Da Ekstra Bladet begyndte at dække sagen om, at Inger Støjberg var med i en prominent virksomhedsledelses-gruppe beliggende tæt på Amalienborg i København, var den populære partiformand ikke meget for at stille op til interview i Ekstra Bladet.

Men det ville hun gerne, da hun blev mødt af mikrofonen i Aarhus fredag formiddag.

Salon eller ej?

Inger Støjberg vil dog ikke klart melde ud, om VL-gruppen er en såkaldt ’fin salon’. Hun mener dog, at det var vigtigt at deltage i.

Er (din tidligere) VL-gruppe en københavnsk salon?

- Mhh, det er i hvert fald et erhvervsnetværk, jeg havde stor gavn af, imens jeg var der, nu er jeg jo ikke med mere.

Er det eliten, der er med til disse VL-møder?

- Om det var eliten? Ja, det er der vel nogle af dem, som var.

Så det er en københavnsk salon?

- Njah, det ved jeg ikke, om det er, men det var et netværk, jeg havde stor gavn af at være med i. Jeg synes, det er vigtigt at deltage i den slags. Derfor kan man godt være kritisk stillet overfor, om der er nogle, som har mistet bevidstheden om, at der foregår en masse udenfor København.

Fik du først et problem med de københavnske saloner, da du skulle finde på dit partiprogram?

- Nej, det har jeg haft længe, og det er derfor, at jeg siger, at vi skal være bevidste om, at man stadig har fokus på, at der foregår meget udenfor Slotsholmen på Christiansborg.

Spændende fremtidsforsker

Til spørgsmålet, om hvorfor det har været så gavnligt at deltage i VL-gruppens møder, svarede Støjberg, at diskussionerne omhandlede ’relevante samfundsemner’.

- Det handler om for eksempel ledelse, det kan handle om den grønne omstilling eller andre emner. Det er jo ikke en selskabsklub. Det er et sted, hvor man diskuterer relevante samfundsemner.

Relevante samfundsemner? Hvad snakkede I om?

- Jeg kan for eksempel huske en fremtidsforsker, som fortalte, hvordan vores samfund vil se ud i fremtiden. Både den teknologiske udvikling, men også hvordan unge mennesker interagerer med hinanden, og det er noget af det, jeg har haft svært ved at forstå førhen, altså hvordan fællesskaber bliver dannet i fremtiden.

- Det lyder langhåret, og det er det også, men nogle gange er det sådan noget, man fordyber sig i, siger Inger Støjberg.

Medlemmerne i Inger Støjbergs VL-gruppe, inden hun blev smidt ud som følge af sin dom i Rigsretten, tæller blandt andet personaledirektøren fra Det Kongelige Teater, rektoren fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium samt dekaner, professor emeritusser og hele 14 top-chefer fra store danske virksomheder.

- I ville brokke jer, hvis jeg tog til Jylland

Det er dog ikke kun i det indre København, at VL-netværkene eksisterer.

Rundt om landet eksisterer der 121 grupper, hvoraf 55 ligger i København.

Der har med andre ord været rig mulighed for at deltage i andre grupper, hvor det ’Produktionsdanmark’, som Støjberg nyder at hylde, holder til.

Men det har ikke været muligt for Inger Støjberg, som fortæller, at grupperne var placeret for langt væk fra hendes tidligere arbejdsplads Christiansborg.

Dette på trods af, at der eksisterer grupper tættere på nordjyske Hadsund, hvor partiformanden har sin bopæl.

Du siger, det er et netværk, du fik gavn af, ville du ikke få gavn af at være med i et netværk i Aalborg eller Aarhus?

- Jeg arbejdede i København i den periode, og det er på hverdage, man mødes, så der var ikke noget valg.

Giver det mere mening for dig at sidde den gruppe ovre i København, hvor der for eksempel var en direktør med fra Det Kongelige Teater end at sidde i en gruppe i Jylland, hvor der er folk fra mejerier og brugsforeninger med?

- For mig handlede det om, hvor det kunne passe at komme til disse netværksmøder, for det er på hverdage, og jeg tror også, I ville brokke jer, hvis jeg tog til Jylland og ikke passede mit arbejde i København.

Kunne du ikke få viden i en anden VL-gruppe, hvor der måske er nogle, som er mindre elitær end den, du sad i?

- Nu er det den, jeg blev inviteret med i, og det var den her, jeg kunne passe, fordi det kunne passe med mit arbejde. Der ville være rigtig meget knas, hvis jeg skulle rejse til Jylland på en hverdag for at deltage i sådan noget her, det er sådan nogle korte aftenarrangementer, man har.