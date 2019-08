Inger Støjberg bliver retsordfører i Venstre

Torsdag eftermiddag er der nyt fra Venstre oven på Inger Støjbergs forbigåelse til posten som gruppenæstformand i partiet.

Den 46-årige politiker skal fremover være retsordfører i Venstre, lyder det fra Venstres pressetjeneste.

Stort nederlag i kulissen: Inger sendt til tælling

Inger Støjberg blev mandag afvist af sine egne partikolleger i Venstre, da en anonym indstilling af Sophie Løhde som modkandidat til posten som gruppenæstformand førte til en hemmelig afstemning og nederlag for den blandt vælgerne yderst populære Støjberg.

BLÅ BOG: Inger Støjberg er en af Løkkes loyale støtter Venstres Inger Støjberg er kendt for at sige sin mening, også selv om det giver knubs. Hun er torsdag blevet partiets ordfører for retsområdet. * Navn: Inger Beinov Støjberg. * Alder: 46 år. * Født: 16. marts 1973 i Hjerk. * Datter af gårdejer Mathias Støjberg og medhjælpende ægtefælle Gudrun Støjberg. * Parti: Venstre. * Uddannelse: 1993: Student fra Morsø Gymnasium. 1995: Etårig højere handelseksamen i Viborg. 1999: Informationsakademiet på Viborg Handelsskole. 2013: MA i Business Administration fra Aalborg Universitet. * Erhvervskarriere: 1999-2001: Redaktør, Viborg Bladet. Fra 2001: Freelancejournalist ved Støjberg Kommunikation. * Politisk karriere: 1994-2002: Medlem af Viborg Amtsråd. 2001-2005: Medlem af Europarådet. 2005-2007: Næstformand for Venstres folketingsgruppe, ligestillingsordfører, fødevare-, familie- og forbrugerordfører samt medlem af Naturklagenævnet. 2007-2009: Politisk ordfører samt medlem af Udenrigspolitisk Nævn. 2009-2010: Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling. 2010-2011: Beskæftigelsesminister. 2011-2014: Næstformand for Venstres folketingsgruppe samt integrationsordfører. 2014-2015: Politisk ordfører i Venstre. 2015-2016: Udlændinge- og integrations- og boligminister. 2016-2019: Udlændinge- og integrationsminister. 2019: Retsordfører. Kilder: ft.dk, inger.dk, Ritzau.

Bekymret Støjberg

Efter mandagens afvisning af Støjberg, der fik 28.420 personlige stemmer ved seneste folketingsvalg, har der lydt kritiske ryster både inde og uden for partiet.

Selv var det også en slukøret Inger Støjberg, der reagerede på partimedlemmernes beslutning tirsdag.

'Jeg stillede op for at blive en del af ledelsen, fordi jeg mener, at det er vigtigt at sikre en balance - ikke mindst i udlændinge- og værdipolitikken. Derudover vil jeg gerne arbejde for et stærkt borgerligt samarbejde, som alle kan se er udfordret. Det var der ikke tilslutning til, men jeg kæmper videre for alt det, jeg står for', skrev hun på sin Facebookprofil.

Tidligere minister, gruppeformand og nuværende medlem af Europa-Parlamentet Søren Gade (V) har udtrykt bekymring over, hvem der skal repræsentere Støjbergs linje på udlændingeområdet i gruppeledelsen.

Det samme har Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, udtrykt. Han er bekymret for, at Venstre har gang i et kursskifte i udlændingepolitikken.

Fravalget af Støjberg er ifølge flere politiske kommentatorer et billede på, at tilhængerne af en stram udlændingepolitik har fået det sværere i Venstre.

Her er listen

Mandag blev Jakob Ellemann-Jensen udpeget til Venstres politiske ordfører, mens næstformand Kristian Jensen er blevet ny gruppeformand.

Torsdag står ordførerskaberne i Venstre således klar, og den nye udlændinge- og integrationsordfører i Venstre bliver Mads Fuglede.

Af andre poster kan det nævnes, at Karsten Lauritzen bliver forsvarsordfører, Tommy Ahlers bliver erhvervsordfører, og Ulla Tørnæs bliver uddannelses- og forskningsordfører.

Samlet overblik over ordførerposter i Venstre Anne Honoré Østergaard: Ordfører for afbureaukratisering Anni Matthiesen: Social- og indenrigsordfører Bertel Haarder: Formand for kulturudvalget, formand for Nordisk Råd Britt Bager: Kulturordfører Carsten Kissmeyer: Ordfører for forsyning Christoffer Aagaard Melson: Ordfører for it og tele Claus Hjort Frederiksen: Formand for udvalget angående efterretningstjenesterne Edmund Joensen: Formand for færøudvalget Ellen Trane Nørby: Børne- og undervisningsordfører Erling Bonnesen: Fødevareordfører Eva Kjer Hansen: Formand for europaudvalget Fatma Øktem: Ligestillingsordfører Hans Andersen: Beskæftigelsesordfører Hans Chr. Schmidt: Næstformand for transport- og boligudvalget Heidi Bank: Boligordfører, formand for ligestillingsudvalget Inger Støjberg: Retsordfører Jacob Jensen: Miljøordfører Jakob Ellemann-Jensen: Politisk ordfører Jan E. Jørgensen: EU-ordfører Jane Heitmann: Formand for sundheds- og ældreudvalget, ældreordfører, formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd Karen Ellemann: Udviklingsordfører Karsten Lauritzen: Forsvarsordfører, formand for Nato Parlamentary Assembly Kim Valentin: Ordfører for folkeoplysning og bibliotek Kristian Jensen: Næstformand, gruppeformand Kristian Pihl Lorentzen: Transportordfører Lars Chr. Lilleholt: Formand for erhvervsudvalget Lars Løkke Rasmussen: Formand Louise Schack Elholm: Skatteordfører, kirkeordfører Mads Fuglede: Udlændinge- og integrationsordfører Marcus Knuth: Formand for udenrigsudvalget, grønlandsordfører, arktisordfører Marie Bjerre: Ordfører for bæredygtighed og verdensmål, SU-ordfører Marlene Ambo-Rasmussen: Ordfører for familie og trivsel Martin Geertsen: Ordfører for erhvervsskat Michael Aastrup Jensen: Udenrigsordfører Morten Dahlin: Indfødsretsordfører, ordfører for ungeindsats og integrationsydelse Peter Juel-Jensen: Ordfører for landdistrikter og øer, ordfører for beredskab, formand for OSCE's Parlamentariske Forsamling Preben Bang Henriksen: Formand for retsudvalget Sophie Løhde: Sundhedsordfører Stén Knuth: Ordfører for idræt Thomas Danielsen: Klima-, energi- og forsyningsordfører, færøordfører Tommy Ahlers: Erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen: Fiskeriordfører, ordfører for finansiel sektor, turisme og forbrugerforhold Troels Lund Poulsen: Finansordfører Ulla Tørnæs: Uddannelses- og forskningsordfører Kilde: Venstre

