Inger Støjberg returnerer sin orden til kongehuset

Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg sender sin orden tilbage til kongehuset. Det sker, efter at hun har fået en fængselsdom på 60 dage og står til at ryge ud af Folketinget.

Det oplyser kongehuset til Ritzau.

- Forhenværende minister Inger Støjberg har meddelt Ordenskapitlet, at hun i lyset af Rigsrettens dom vil returnere sin orden.

- Dronningen har samtidig besluttet at slette Inger Støjberg af riddernes tal – det vil sige fortegnelsen over dekorerede, oplyser kommunikationschef Lene Balleby.

Der tegner sig et flertal for at erklære Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget, som hun ventes at må forlade inden nytår.

Støjberg modtog 4. oktober 2011 ordenen kommandørkorset af Dannebrogsordenen.

Dengang havde hun siddet i Folketinget i ti år for Venstre som blandt andet politisk ordfører. Desuden var hun ligestillingsminister og beskæftigelsesminister.

Udmeldingen fra kongehuset kommer, under en håndfuld dage efter at Støjberg blev idømt 60 dages fængsel for i 2016 ulovligt at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig. Dengang var hun udlændingeminister.

Onsdag viste der sig at være flertal for, at Støjberg ikke længere kan sidde i Folketinget. Det ventes at blive stemt igennem Folketinget tirsdag.

Det var den blot anden rigsretssag på 100 år.

Efter rigsretssagen mod tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen (K) i 1995 måtte han levere sit kommandørkors tilbage.

Han blev idømt fire måneders fængsel, men det var betinget, hvilket betød, at han ikke skulle afsone straffen, hvilket Inger Støjberg skal.

Hun kan dog anmode om at gøre det med fodlænke fremfor fængsel, hvilket dog kræver, at man er i beskæftigelse. Det er endnu uvist, om hun vil gøre det ifølge hendes bisidder.