Inger Støjbergs parti kan nu stille op til næste valg

Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne, har fredag rundet 20.182 bekræftede vælgererklæringer.

Det betyder, at hendes parti nu er berettiget til at stille op til næste folketingsvalg. Minimummet er nemlig 20.182 vælgererklæringer.

Det fremgår af vaelgererklaering.dk.

De mere end 20.182 erklæringer er kommet i hus, blot en uge efter at den tidligere Venstre-politiker annoncerede sit nye parti.

Det er nemlig også lidt over en uge siden, at de første har kunnet melde deres støtte til Danmarksdemokraterne. Og en vælgererklæring kan først endeligt bekræftes, syv dage efter at den er igangsat.

Derfor tyder meget på, at de første underskrivere har været hurtige.

Det gik også hurtigt, da Inger Støjberg i sidste uge offentliggjorde sit nye politiske parti. På et døgn hentede hun 40.000 af de første igangsatte vælgererklæringer.

Det ser også ud til, at støtten til Danmarksdemokraterne allerede nu viser sig i meningsmålingerne.

Den seneste fra analyseinstituttet Voxmeter viste mandag, at en opsigtsvækkende stor del af vælgerne lige nu ville pege på et parti, som endnu ikke er opstillingsberettiget.

Interviewene blev lavet i samme uge, som Støjberg præsenterede partiet.

3,6 procent af de adspurgte svarede, at de vil stemme på et parti, som ikke er opstillet til Folketinget, hvis der var valg i morgen. Ugen før svarede kun 0,4 procent det samme.

Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister for Venstre fra 2015 til 2019.

I en kort periode var hun også næstformand for partiet, inden hun i slutningen af 2020 trak sig på opfordring fra partiledelsen.

I december sidste år blev Inger Støjberg dømt til 60 dages fængsel i Rigsretten for en ulovlig instruks.

Derefter blev hun erklæret uegnet til at sidde i Folketinget.

