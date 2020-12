Instrukskommission er klar: Dommens dag for Støjberg

FAKTA: Asylpar blev adskilt efter instruks fra Støjberg

Mandag afgiver Instrukskommissionen sin delberetning i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Her kan du læse mere om sagen:

* Berlingske bringer i januar 2016 en nyhed om mindreårige asylansøgere, der er gift og bor med en voksen. Daværende Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) meddeler straks, at hun vil forhindre det.

* 9. februar 2016 godkender Støjberg internt et notat om, at der kan være par, som ikke kan adskilles.

* I en pressemeddelelse udsendt 10. februar 2016 får Udlændingestyrelsen dog besked om, at alle asylpar skal adskilles, hvis den ene part er under 18 år.

* Udlændingestyrelsen begynder at adskille alle par, men forelægger ministeriet nogle sager, hvor styrelsen mener, at det vil være ulovligt at foretage adskillelse.

* Instruksen er siden blevet betegnet som ulovlig af Folketingets Ombudsmand. En adskillelse ville kræve en individuel vurdering af de pågældende par.

* Ombudsmanden kunne ikke komme videre uden egentlige afhøringer. Derfor nedsætter et politisk flertal i november 2019 en kommission til at undersøge sagen. Den indleder sit arbejde i januar i år.

* Inger Støjberg har tidligere afvist, at hun var blevet advaret om, at det kunne være ulovligt at adskille parrene. Men under en afhøring erkendte hun, at hun var blevet advaret.

* Støjberg godkendte 9. februar 2016 et notat, som hun har kaldt 'helt centralt', fordi hun dermed godkendte, at der kunne være undtagelser for, hvilke asylpar der kunne adskilles.

* Notatet har været fremlagt under afhøringerne, men Støjberg har ikke tidligere nævnt det i de fire år, sagen har varet. Hverken i medierne, på samråd eller i svar til Folketinget.

* Støjberg afviste først, men har siden erkendt, at hun blev advaret om, at parrene havde ret til en individuel vurdering, før hun udsendte pressemeddelelsen. Da der ikke blev udsendt andet skriftligt materiale, kom den til at fungere som en instruks om at adskille asylpar, hvilket var ulovligt.

* Støjberg og afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen har forklaret, at Udlændingestyrelsen blev mundtligt orienteret om, at der skulle tages hensyn til loven i adskillelserne. Det har andre embedsmænd afvist og interne mails sået tvivl om.

* Et syrisk asylpar blev ved Københavns Byret i marts tildelt 20.000 kroner i erstatning, fordi de blev tvangsadskilt i 2016. Dengang var kvinden 17 år og højgravid. Manden var 26 år.

Kilde: Instrukskommissionen.